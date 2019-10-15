Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в среду, 16 октября, будет теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра будет подниматься выше отметки в +20.

Дождей не будет, однако можно ожидать туманы и дымки. Наиболее вероятные туманы завтра на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.

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Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы собрать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6 +12 градусов,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

Прогноз погоды на среду, 16 октября, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +19...+21

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Суммы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +20...+22

Луганск – +18...+20

Харьков – +20...+22

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на среду, 15 октября, от Укргидрометцентра