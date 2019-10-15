Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в среду, 16 октября, будет теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра будет подниматься выше отметки в +20.
Дождей не будет, однако можно ожидать туманы и дымки. Наиболее вероятные туманы завтра на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.
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Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы собрать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6 +12 градусов,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.
Прогноз погоды на среду, 16 октября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +19...+21
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Суммы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +20...+22
Луганск – +18...+20
Харьков – +20...+22
Киев – +20...+22