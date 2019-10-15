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      Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно

      22 Читати новину українською
      Погода 16 октября 2019 Украина – прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 16 октября / shutterstock

      Погода в Украине в среду, 16 октября, будет теплой и приятной, еще и без осадков. Столбик термометра будет подниматься выше отметки в +20.

      Дождей не будет, однако можно ожидать туманы и дымки. Наиболее вероятные туманы завтра на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.

      К теме: Украину укроет густой туман: синоптики назвали области

      Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы собрать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6 +12 градусов,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 16 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +19...+21

      Винница – +19...+21

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +20...+22

      Суммы – +19...+21

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +18...+20

      Харьков – +20...+22

      Киев – +20...+22


      Прогноз погоды на среду, 15 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
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      14955
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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