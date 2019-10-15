Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно
Погода в Україні у середу, 16 жовтня, буде теплою та приємною, ще й без опадів. Стовпчик термометра підійматиметься вище за позначку в +20.
Дощів не буде, однак можна очікувати тумани та серпанки. Найбільш ймовірні тумани завтра на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів.
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Щоб ми не переплутали осінь із літом, про це нагадає безліч жовтого листя, яке пора б позбирати нашим комунальникам, та холодні ночі із температурою повітря +6+12 градусів, – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.
Прогноз погоди на середу, 16 жовтня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +18…+20
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22