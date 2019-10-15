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      Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

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      Погода 16 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / shutterstock

      Погода в Україні у середу, 16 жовтня, буде теплою та приємною, ще й без опадів. Стовпчик термометра підійматиметься вище за позначку в +20.

      Дощів не буде, однак можна очікувати тумани та серпанки. Найбільш ймовірні тумани завтра на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів.

      До теми: Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

      Щоб ми не переплутали осінь із літом, про це нагадає безліч жовтого листя, яке пора б позбирати нашим комунальникам, та холодні ночі із температурою повітря +6+12 градусів, – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 16 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +20…+22

      Київ – +20…+22


      6Прогноз погоди на середу, 15 жовтня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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