Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

Погода в Україні у середу, 16 жовтня, буде теплою та приємною, ще й без опадів. Стовпчик термометра підійматиметься вище за позначку в +20.

Дощів не буде, однак можна очікувати тумани та серпанки. Найбільш ймовірні тумани завтра на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів.

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Щоб ми не переплутали осінь із літом, про це нагадає безліч жовтого листя, яке пора б позбирати нашим комунальникам, та холодні ночі із температурою повітря +6+12 градусів, – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

Прогноз погоди на середу, 16 жовтня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +18…+20

Харків – +20…+22

Київ – +20…+22



6Прогноз погоди на середу, 15 жовтня, від Укргідрометцентру