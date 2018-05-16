Прогноз погоды на 17 мая: запад Украины зальют дожди, на востоке – жара
Погода в Украине в четверг, 17 мая, будет разной в зависимости от областей. Дожди с грозами из западных областей никуда не денутся.
Как информирует Укргидрометцентр, 17 мая – в День вышиванки – дожди с грозами останутся на западе Украины.
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Так, сильные осадки прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Доберется дождь даже до южных областей и Кировоградской области.
Зато на востоке Украины температура воздуха будет приближаться к отметке +30.
В Киеве в четверг будет +22+24, солнечно и без осадков.
Прогноз погоды на четверг, 17 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +22...+24
Винница – +21...+23
Одесса – +24...+26
Николаев +24...+26
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +22...+24
Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 мая
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