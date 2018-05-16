Прогноз погоды на 17 мая: запад Украины зальют дожди, на востоке – жара

Погода в Украине в четверг, 17 мая, будет разной в зависимости от областей. Дожди с грозами из западных областей никуда не денутся.

Как информирует Укргидрометцентр, 17 мая – в День вышиванки – дожди с грозами останутся на западе Украины.

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Так, сильные осадки прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Доберется дождь даже до южных областей и Кировоградской области.

Зато на востоке Украины температура воздуха будет приближаться к отметке +30.

В Киеве в четверг будет +22+24, солнечно и без осадков.

Прогноз погоды на четверг, 17 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +22...+24

Винница – +21...+23

Одесса – +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +22...+24



Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 мая