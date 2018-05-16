В части Украины объявлено штормовое предупреждение
В среду, 16 мая, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В течение дня будут лить сильные дожди и ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
Там уточнили, что местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – 25-30 метров в секунду. В Карпатах и на Закарпатье утром и днем – очень сильные дожди.
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В свою очередь пресс-служба ГСЧС сообщила, что 16-17 мая ожидаются подъемы уровней воды: в реках Закарпатской области на 0,5 – 1,5 метра, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – на 0,3-1,0 метра.
Отмечается, что из-за очень сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.
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