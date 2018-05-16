У частині України оголошено штормове попередження

У середу, 16 травня, на заході України оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов. Протягом дня литимуть сильні дощі та очікуються сильний вітер.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Там уточнили, що подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат – 25-30 метрів на секунду. У Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень – дуже сильні дощі.

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У свою чергу прес-служба ДСНС сповістила, що 16-17 травня очікуються підйоми рівнів води: на рiчках Закарпатської областi – на 0,5-1,5 метра, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) – на 0,3-1,0 метра.

Зазначається, що за дуже сильних злив можливе формування значного мiсцевого і схилового стоку та утворення локальних селевих потоків.