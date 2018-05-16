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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У частині України оголошено штормове попередження

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Штормове попередження 16 травня
Штормове попередження 16 травня / Ілюстративне фото

У середу, 16 травня, на заході України оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов. Протягом дня литимуть сильні дощі та очікуються сильний вітер.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Там уточнили, що подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат – 25-30 метрів на секунду. У Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень – дуже сильні дощі.

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У свою чергу прес-служба ДСНС сповістила, що 16-17 травня очікуються підйоми рівнів води: на рiчках Закарпатської областi – на 0,5-1,5 метра, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) – на 0,3-1,0 метра.

Зазначається, що за дуже сильних злив можливе формування значного мiсцевого і схилового стоку та утворення локальних селевих потоків.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Погода Негода в Україні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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