Прогноз погоди на 17 травня: захід України заллють дощі, на сході – спека
Погода в Україні у четвер, 17 травня, буде різною залежно від областей. Дощі з грозами із західних областей нікуди не дінуться.
Як інформує Укргідрометцентр, 17 травня – у День вишиванки – дощі з грозами залишаться на заході України.
Читайте також: У частині України оголошено штормове попередження
Так, сильні опади прогнозують у Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Добереться дощ навіть до південних областей та Кіровоградщини.
Натомість на сході України температура повітря наближатиметься до позначки +30.
У Києві у четвер буде +22+24, сонячно і без опадів.
Прогноз погоди на четвер, 17 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +21…+23
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +24…+26
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +22…+24
Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 травня
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01