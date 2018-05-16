Прогноз погоди на 17 травня: захід України заллють дощі, на сході – спека

Погода в Україні у четвер, 17 травня, буде різною залежно від областей. Дощі з грозами із західних областей нікуди не дінуться.

Як інформує Укргідрометцентр, 17 травня – у День вишиванки – дощі з грозами залишаться на заході України.

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Так, сильні опади прогнозують у Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Добереться дощ навіть до південних областей та Кіровоградщини.

Натомість на сході України температура повітря наближатиметься до позначки +30.

У Києві у четвер буде +22+24, сонячно і без опадів.

Прогноз погоди на четвер, 17 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +22…+24

Вінниця – +21…+23

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +24…+26

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +22…+24



Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 травня