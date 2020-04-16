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      Прогноз погоды на 17 апреля: в Украине будет тепло и солнечно

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      Какой будет погода в Украины 17 апреля / Shutterstock

      Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.

      Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.

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      В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.

      17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.

      Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +19…+21

      Львов – +14…+16

      Ивано-Франковск – +16…+18

      Тернополь – +14…+16

      Черновцы – +16…+18

      Хмельницкий – +15…+17

      Луцк – +14…+16

      Ровне – +14…+16

      Житомир – +12…+14

      Винница – +15…+17

      Одесса – +17…+19

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +17…+19

      Симферополь – +15…+17

      Кропивницкий – +15…+17

      Черкассы – +14…+16

      Чернигов – +11…+13

      Сумы – +10…+12

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +18…+20

      Донецк – +15…+17

      Луганск – +14…+16

      Харьков – +13…+15

      Киев – +12…+14


      Прогноз погоды на 17 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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