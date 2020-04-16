Прогноз погоды на 17 апреля: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.

Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.

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В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.

17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +16…+18

Тернополь – +14…+16

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +14…+16

Ровне – +14…+16

Житомир – +12…+14

Винница – +15…+17

Одесса – +17…+19

Николаев – +19…+21

Херсон – +17…+19

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +11…+13

Сумы – +10…+12

Полтава – +13…+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +18…+20

Донецк – +15…+17

Луганск – +14…+16

Харьков – +13…+15

Киев – +12…+14



Прогноз погоды на 17 апреля от Укргидрометцентра