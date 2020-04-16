Прогноз погоды на 17 апреля: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.
Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.
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В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.
17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +14…+16
Ивано-Франковск – +16…+18
Тернополь – +14…+16
Черновцы – +16…+18
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +14…+16
Ровне – +14…+16
Житомир – +12…+14
Винница – +15…+17
Одесса – +17…+19
Николаев – +19…+21
Херсон – +17…+19
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +14…+16
Чернигов – +11…+13
Сумы – +10…+12
Полтава – +13…+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +18…+20
Донецк – +15…+17
Луганск – +14…+16
Харьков – +13…+15
Киев – +12…+14
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