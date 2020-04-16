Прогноз погоди на 17 квітня: в Україні буде тепло та сонячно

Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде теплою і сонячною. Опадів не передбачається. На Сході можливий поривчастий вітер.

Найтепліше буде на Півдні України та на Закарпатті. У цих регіонах стовпчики термометра піднімуться аж до +19...+21 градуса.

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Водночас північ України потерпатиме від зниження температури до +10...+12 градусів.

17-го квітня континентальна частина Європи належатиме теплій повітряній масі,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві п'ятниця буде свіжою, протягом дня +11...+13 градусів, без істотних опадів. Лише в другій половині дня або надвечір збільшиться хмарність.

Прогноз погоди на п'ятницю, 17 квітня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +12…+14

Вінниця – +15…+17

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +13…+15

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 17 квітня від Укргідрометцентру