Прогноз погоди на 17 квітня: в Україні буде тепло та сонячно
Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде теплою і сонячною. Опадів не передбачається. На Сході можливий поривчастий вітер.
Найтепліше буде на Півдні України та на Закарпатті. У цих регіонах стовпчики термометра піднімуться аж до +19...+21 градуса.
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Водночас північ України потерпатиме від зниження температури до +10...+12 градусів.
17-го квітня континентальна частина Європи належатиме теплій повітряній масі,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві п'ятниця буде свіжою, протягом дня +11...+13 градусів, без істотних опадів. Лише в другій половині дня або надвечір збільшиться хмарність.
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 квітня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +12…+14
Вінниця – +15…+17
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +13…+15
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +12…+14
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