Прогноз погоды на 17 августа: Украина будет одним из самых холодных регионов в Европе
Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет прохладной. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17...+24 градусов. А на этом фоне будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.
В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, достать плащи и пуховички, ведь 17 августа Украина будет одним из самых холодных в Европе регионов. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Возвращение теплой погоды можно ожидать с 19 августа, сейчас же – прохладно с температурой около +20 градусов.
Дождей много не будет, вялые осадки вероятны на Севере и Востоке. На большинстве территории Украины будет сухая погода.
Ветер порывистый, часто сильный.
В Киеве – холодно, ветрено, +18...+20, может быть небольшой дождь.
Прогноз погоды на субботу, 17 августа, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 17 августа от Укргидрометцентра