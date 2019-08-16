Прогноз погоды на 17 августа: Украина будет одним из самых холодных регионов в Европе

Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет прохладной. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17...+24 градусов. А на этом фоне будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.

В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, достать плащи и пуховички, ведь 17 августа Украина будет одним из самых холодных в Европе регионов. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Тем временем Австралию засыпало снегом, а кенгуру прыгали по сугробам: интересные фото, видео

Возвращение теплой погоды можно ожидать с 19 августа, сейчас же – прохладно с температурой около +20 градусов.

Дождей много не будет, вялые осадки вероятны на Севере и Востоке. На большинстве территории Украины будет сухая погода.

Ветер порывистый, часто сильный.

В Киеве – холодно, ветрено, +18...+20, может быть небольшой дождь.

Прогноз погоды на субботу, 17 августа, в городах Украины: Ужгород – +24...+26 Львов – +21...+23 Ивано-Франковск – +22...+24 Тернополь – +21...+23 Черновцы – +21...+23 Хмельницкий – +21...+23 Луцк – +21...+23 Ровно – +21...+23 Житомир – +21...+23 Винница – +21...+23 Одесса – +25...+27 Николаев – +25...+27 Херсон – +26...+28 Симферополь – +25...+27 Кропивницкий – +22...+24 Черкассы – +20...+22 Чернигов – +19...+21 Сумы – +19...+21 Полтава – +20...+22 Днепр – +23...+25 Запорожье – +26...+28 Донецк – +25...+27 Луганск – +25...+27 Харьков – +25...+27 Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 17 августа от Укргидрометцентра