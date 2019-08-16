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      Прогноз погоды на 17 августа: Украина будет одним из самых холодных регионов в Европе

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      Прогноз погоды на 17 августа 2019 в Украине – прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 17 августа / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет прохладной. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17...+24 градусов. А на этом фоне будет дуть северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.

      В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, достать плащи и пуховички, ведь 17 августа Украина будет одним из самых холодных в Европе регионов. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Возвращение теплой погоды можно ожидать с 19 августа, сейчас же – прохладно с температурой около +20 градусов.

      Дождей много не будет, вялые осадки вероятны на Севере и Востоке. На большинстве территории Украины будет сухая погода.

      Ветер порывистый, часто сильный.

      В Киеве – холодно, ветрено, +18...+20, может быть небольшой дождь.

      Прогноз погоды на субботу, 17 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +22...+24

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +21...+23

      Хмельницкий – +21...+23

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +21...+23

      Житомир – +21...+23

      Винница – +21...+23

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +25...+27

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +22...+24

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +19...+21

      Сумы – +19...+21

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +26...+28

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +25...+27

      Киев – +19...+21

      погода
      Прогноз погоды на 17 августа от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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