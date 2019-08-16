Прогноз погоди на 17 серпня: Україна буде одним із найбільш холодних регіонів у Європі

Погода в Україні у суботу, 17 серпня, буде прохолодною. Температура повітря удень коливатиметься в межах +17...+24 градуси. А на цьому тлі віятиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів.

У суботу в українців буде шанс перетрусити шафи, повитягати плащі й пуховички, адже 17 серпня Україна буде одним із найбільш холодних у Європі регіонів. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

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Повернення теплої погоди можна очікувати з 19 серпня, наразі ж – прохолодно з температурою навколо +20 градусів.

Дощів багато не буде, мляві опади ймовірні на Півночі та Сході. На більшості території України буде суха погода. Вітер поривчастий, часто сильний. У Києві – холодно, вітряно, +18...+20, може бути невеликий дощ. Прогноз погоди на суботу, 17 серпня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на 17 серпня від Укргідрометцентру