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      Прогноз погоди на 17 серпня: Україна буде одним із найбільш холодних регіонів у Європі

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      Прогноз погоди на 17 серпня 2019 в Україні – прогноз синоптика
      Прогноз погоди на 17 серпня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у суботу, 17 серпня, буде прохолодною. Температура повітря удень коливатиметься в межах +17...+24 градуси. А на цьому тлі віятиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів.

      У суботу в українців буде шанс перетрусити шафи, повитягати плащі й пуховички, адже 17 серпня Україна буде одним із найбільш холодних у Європі регіонів. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

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      Повернення теплої погоди можна очікувати з 19 серпня, наразі ж – прохолодно з температурою навколо +20 градусів.

      Дощів багато не буде, мляві опади ймовірні на Півночі та Сході. На більшості території України буде суха погода. 

      Вітер поривчастий, часто сильний.

      У Києві – холодно, вітряно, +18...+20, може бути невеликий дощ. 

      Прогноз погоди на суботу, 17 серпня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +19…+21

      погода
      Прогноз погоди на 17 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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