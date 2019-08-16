Прогноз погоди на 17 серпня: Україна буде одним із найбільш холодних регіонів у Європі
Погода в Україні у суботу, 17 серпня, буде прохолодною. Температура повітря удень коливатиметься в межах +17...+24 градуси. А на цьому тлі віятиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів.
У суботу в українців буде шанс перетрусити шафи, повитягати плащі й пуховички, адже 17 серпня Україна буде одним із найбільш холодних у Європі регіонів. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.
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Повернення теплої погоди можна очікувати з 19 серпня, наразі ж – прохолодно з температурою навколо +20 градусів.
Дощів багато не буде, мляві опади ймовірні на Півночі та Сході. На більшості території України буде суха погода.
Вітер поривчастий, часто сильний.
У Києві – холодно, вітряно, +18...+20, може бути невеликий дощ.
Прогноз погоди на суботу, 17 серпня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на 17 серпня від Укргідрометцентру