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      Прогноз погоды на 17 декабря: будет морозно и снежно

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      Прогноз погоды в Украине на 17 декабря
      Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет холодной. "Плюс" стоит ждать только в Ужгороде и в Крыму. Западные регионы засыпет снегом.

      Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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      Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. В Ужгороде следует ожидать днем ​​0...+2 градуса тепла, а ночью станет холоднее – -2...-4 градуса. Что касается Крыма, то днем ​​температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, а ночью стоит ждать легкий мороз 0...-2 градуса.

      Вцелом на территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -6 градусов.

      Холоднее всего будет в Сумской области от -6 до -8 градусов мороза днем. Что касается осадков, их следует ожидать во всех областях Украины. Снег будет падать днем ​​и ночью. Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве осадков не будет, а температура воздуха – -5...-7 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – 0...-2

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -4...-6

      Винница – -3...-5

      Одесса – -1...-3

      Николаев – -1...-3

      Херсон – 0...-2

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -4...-6

      Черкассы – -4...-6

      Чернигов – -4...-6

      Сумы – -6...-8

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – -5...-7

      погода 17 грудня в Україні

      Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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