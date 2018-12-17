Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет холодной. "Плюс" стоит ждать только в Ужгороде и в Крыму. Западные регионы засыпет снегом.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. В Ужгороде следует ожидать днем ​​0...+2 градуса тепла, а ночью станет холоднее – -2...-4 градуса. Что касается Крыма, то днем ​​температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, а ночью стоит ждать легкий мороз 0...-2 градуса.

Вцелом на территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -6 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской области от -6 до -8 градусов мороза днем. Что касается осадков, их следует ожидать во всех областях Украины. Снег будет падать днем ​​и ночью. Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве осадков не будет, а температура воздуха – -5...-7 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -4...-6

Винница – -3...-5

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -4...-6

Сумы – -6...-8

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -1...-3

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -5...-7

Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, от Укргидрометцентра