Прогноз погоды на 17 декабря: будет морозно и снежно
Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет холодной. "Плюс" стоит ждать только в Ужгороде и в Крыму. Западные регионы засыпет снегом.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. В Ужгороде следует ожидать днем 0...+2 градуса тепла, а ночью станет холоднее – -2...-4 градуса. Что касается Крыма, то днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, а ночью стоит ждать легкий мороз 0...-2 градуса.
Вцелом на территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -6 градусов.
Холоднее всего будет в Сумской области от -6 до -8 градусов мороза днем. Что касается осадков, их следует ожидать во всех областях Украины. Снег будет падать днем и ночью. Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве осадков не будет, а температура воздуха – -5...-7 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -4...-6
Винница – -3...-5
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – 0...-2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -4...-6
Сумы – -6...-8
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -5...-7
Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, от Укргидрометцентра