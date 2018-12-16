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      Прогноз погоди на 17 грудня: буде морозно та сніжно

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      Прогноз погоди в Україні на 17 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 17 грудня, буде холодною. "Плюс" варто чекати лише в Ужгороді та в Криму. Західні регіони притрусить снігом.

      Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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      Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. В Ужгороді слід очікувати вдень 0...+2 градуси тепла, а вночі стане холодніше – -2...-4 градуси. Щодо Криму, то вдень температура повітря підніметься до +2...+4 градусів, а вночі варто чекати легкий мороз 0...-2 градуси. 

      Загалом на території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -6 градусів.

      Найхолодніше буде у Сумській області від -6 до -8 градусів морозу вдень. Щодо опадів, їх слід очікувати у всіх західних областях України. Сніг буде падати вдень та вночі. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві істотних опадів не буде, а температура повітря – -5...-7 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -4…-6

      Вінниця – -3…-5

      Одеса – -1…-3

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – 0…-2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -4…-6

      Черкаси – -4…-6

      Чернігів – -4…-6

      Суми – -6…-8

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -3…-5

      Київ – -5…-7

      погода 17 грудня в Україні
      Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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