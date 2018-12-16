Прогноз погоди на 17 грудня: буде морозно та сніжно
Погода в Україні у понеділок, 17 грудня, буде холодною. "Плюс" варто чекати лише в Ужгороді та в Криму. Західні регіони притрусить снігом.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
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Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. В Ужгороді слід очікувати вдень 0...+2 градуси тепла, а вночі стане холодніше – -2...-4 градуси. Щодо Криму, то вдень температура повітря підніметься до +2...+4 градусів, а вночі варто чекати легкий мороз 0...-2 градуси.
Загалом на території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -6 градусів.
Найхолодніше буде у Сумській області від -6 до -8 градусів морозу вдень. Щодо опадів, їх слід очікувати у всіх західних областях України. Сніг буде падати вдень та вночі. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві істотних опадів не буде, а температура повітря – -5...-7 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -4…-6
Вінниця – -3…-5
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -1…-3
Херсон – 0…-2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -4…-6
Суми – -6…-8
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – -5…-7
Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, від Укргідрометцентру