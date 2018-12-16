Погода в Україні у понеділок, 17 грудня, буде холодною. "Плюс" варто чекати лише в Ужгороді та в Криму. Західні регіони притрусить снігом.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. В Ужгороді слід очікувати вдень 0...+2 градуси тепла, а вночі стане холодніше – -2...-4 градуси. Щодо Криму, то вдень температура повітря підніметься до +2...+4 градусів, а вночі варто чекати легкий мороз 0...-2 градуси.

Загалом на території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -6 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській області від -6 до -8 градусів морозу вдень. Щодо опадів, їх слід очікувати у всіх західних областях України. Сніг буде падати вдень та вночі. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві істотних опадів не буде, а температура повітря – -5...-7 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -4…-6

Вінниця – -3…-5

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -1…-3

Херсон – 0…-2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -4…-6

Суми – -6…-8

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – -5…-7



Прогноз погоди на понеділок, 17 грудня, від Укргідрометцентру