Прогноз погоды на 17 февраля: солнце будет греть, а ветер – снимать шляпы

Погода в воскресенье, 17 февраля, в Украине будет теплой и без осадков. Однако днем будет наблюдаться сильный ветер до 7-12 м/с, а в восточных областях – местами до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Читайте также: Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украины Средняя температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла. Днем воздух прогреется до +5...+10°С. В западной и южной частях страны местами будет до +11...+14°С. Не повезет с теплом разве северу Левобережья – там 2-4°С тепла. Прогноз погоды на воскресенье, 17 февраля, в городах Украины: Ужгород – +7...+9 Львов – +10...+12 Ивано-Франковск – +11...+13 Тернополь – +9...+11 Черновцы – +10...+12 Хмельницкий – +9...+11 Луцк – +9...+11 Ровно – +8...+10 Житомир – +8...+10 Винница – +10...+12 Одесса – +10...+12 Николаев – +10...+12 Херсон – +9...+11 Симферополь – +7...+9 Кропивницкий – +8...+10 Черкассы – +8...+10 Чернигов – +5...+7 Суммы – +4...+6 Полтава – +6...+8 Днепр – +7...+9 Запорожье – +8...+10 Донецк – +6...+8 Луганск – +4...+6 Харьков – +4...+6 Киев – +7...+9

Прогноз погоды на 17 февраля Прогноз погоды на 17 февраля