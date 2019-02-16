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      Прогноз погоды на 17 февраля: солнце будет греть, а ветер – снимать шляпы

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      Прогноз погоды 17 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 17 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в воскресенье, 17 февраля, в Украине будет теплой и без осадков. Однако днем будет наблюдаться сильный ветер до 7-12 м/с, а в восточных областях – местами до 15-20 м/с.

      Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

      Читайте также: Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украины

      Средняя температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла. Днем воздух прогреется до +5...+10°С. В западной и южной частях страны местами будет до +11...+14°С. Не повезет с теплом разве северу Левобережья – там 2-4°С тепла.

      Прогноз погоды на воскресенье, 17 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +10...+12

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +8...+10

      Чернигов – +5...+7

      Суммы – +4...+6

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +7...+9


      Прогноз погоды на 17 февраля
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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