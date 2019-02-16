Прогноз погоды на 17 февраля: солнце будет греть, а ветер – снимать шляпы
Погода в воскресенье, 17 февраля, в Украине будет теплой и без осадков. Однако днем будет наблюдаться сильный ветер до 7-12 м/с, а в восточных областях – местами до 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Читайте также: Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украины
Средняя температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла. Днем воздух прогреется до +5...+10°С. В западной и южной частях страны местами будет до +11...+14°С. Не повезет с теплом разве северу Левобережья – там 2-4°С тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +5...+7
Суммы – +4...+6
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +7...+9