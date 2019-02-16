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      Прогноз погоди на 17 лютого: сонце буде гріти, а вітер – знімати капелюхи

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      Прогноз погоди 17 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 17 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у неділю, 17 лютого, в Україні буде теплою і без опадів. Проте вдень спостерігатиметься сильний вітер до 7-12 м/с, а у східних областях – місцями до 15-20 м/с.

      Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

      Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні

      Середня температура вночі коливатиметься від 2° С морозу до 3° С тепла. Вдень повітря прогріється до +5...+10° С. У західній та південній частинах країни подекуди буде до +11...+14° С. Не пощастить з теплом хіба півночі Лівобережжя – там 2-4° С тепла.

      Прогноз погоди на неділю, 17 лютого, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь –+7…+9

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +4…+6

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди на 17 лютого
      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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