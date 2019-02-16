Прогноз погоди на 17 лютого: сонце буде гріти, а вітер – знімати капелюхи
Погода у неділю, 17 лютого, в Україні буде теплою і без опадів. Проте вдень спостерігатиметься сильний вітер до 7-12 м/с, а у східних областях – місцями до 15-20 м/с.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
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Середня температура вночі коливатиметься від 2° С морозу до 3° С тепла. Вдень повітря прогріється до +5...+10° С. У західній та південній частинах країни подекуди буде до +11...+14° С. Не пощастить з теплом хіба півночі Лівобережжя – там 2-4° С тепла.
Прогноз погоди на неділю, 17 лютого, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +10…+12
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь –+7…+9
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +7…+9