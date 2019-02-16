Прогноз погоди на 17 лютого: сонце буде гріти, а вітер – знімати капелюхи

Погода у неділю, 17 лютого, в Україні буде теплою і без опадів. Проте вдень спостерігатиметься сильний вітер до 7-12 м/с, а у східних областях – місцями до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні Середня температура вночі коливатиметься від 2° С морозу до 3° С тепла. Вдень повітря прогріється до +5...+10° С. У західній та південній частинах країни подекуди буде до +11...+14° С. Не пощастить з теплом хіба півночі Лівобережжя – там 2-4° С тепла. Прогноз погоди на неділю, 17 лютого, у містах України: Ужгород – +7…+9 Львів – +10…+12 Івано-Франківськ – +11…+13 Тернопіль – +9…+11 Чернівці – +10…+12 Хмельницький – +9…+11 Луцьк – +9…+11 Рівне – +8…+10 Житомир – +8…+10 Вінниця – +10…+12 Одеса – +10…+12 Миколаїв – +10…+12 Херсон – +9…+11 Сімферополь –+7…+9 Кропивницький – +8…+10 Черкаси – +8…+10 Чернігів – +5…+7 Суми – +4…+6 Полтава – +6…+8 Дніпро – +7…+9 Запоріжжя – +8…+10 Донецьк – +6…+8 Луганськ – +4…+6 Харків – +4…+6 Київ – +7…+9

Прогноз погоди на 17 лютого Прогноз погоди на 17 лютого