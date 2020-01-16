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      Прогноз погоды на 17 января: зима продолжает удивлять теплом

      119 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 17 января / unsplash

      Погода в Украине в пятницу, 17 января, будет снова необычно теплой для второго месяца зимы. Лишь жители некоторых областей увидят изморозь.

      Будет сухо – осадков в большинстве регионов не обещают, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в фейсбук.

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      Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться от 0-5 градусов мороза, а 17 числа столбики термометров будут показывать +0+5 градусов тепла.

      Из метеорологических явлений – туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы,
      – отмечает Диденко.

      В Киеве в пятницу, 17 января, также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза, а днем – +2+4 градуса.

      Прогноз погоды на пятницу, 17 января, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

      Прогноз погоди 16 січня
      Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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