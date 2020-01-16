Прогноз погоды на 17 января: зима продолжает удивлять теплом
Погода в Украине в пятницу, 17 января, будет снова необычно теплой для второго месяца зимы. Лишь жители некоторых областей увидят изморозь.
Будет сухо – осадков в большинстве регионов не обещают, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в фейсбук.
Смотрите также: После разрушительных пожаров Австралию залило дождем – фото, видео
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться от 0-5 градусов мороза, а 17 числа столбики термометров будут показывать +0+5 градусов тепла.
Из метеорологических явлений – туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы,
– отмечает Диденко.
В Киеве в пятницу, 17 января, также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза, а днем – +2+4 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 17 января, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +1...+3
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +2...+4
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра