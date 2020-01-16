Прогноз погоды на 17 января: зима продолжает удивлять теплом

Погода в Украине в пятницу, 17 января, будет снова необычно теплой для второго месяца зимы. Лишь жители некоторых областей увидят изморозь.

Будет сухо – осадков в большинстве регионов не обещают, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в фейсбук.

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Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться от 0-5 градусов мороза, а 17 числа столбики термометров будут показывать +0+5 градусов тепла.

Из метеорологических явлений – туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы,

– отмечает Диденко.

В Киеве в пятницу, 17 января, также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза, а днем – +2+4 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 17 января, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +1...+3

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +2...+4

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра