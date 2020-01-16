Прогноз погоди на 17 січня: зима продовжує дивувати теплом

Погода в Україні в п’ятницю, 17 січня, буде знову незвично теплою для другого місяця зими. Лише жителі деяких областей побачать паморозь.

Буде сухо – опадів в більшості регіонів не обіцяють, про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй фейсбук-сторінці.

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Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 0-5 градусів морозу, а 17 стовпчики термометра показуватимуть +0+5 градусів тепла.

Із метеорологічних явищ – тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими,

– зазначає Діденко.

У Києві в п’ятницю, 17 січня, також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0-2 градуси морозу, а вдень – +2+4 градуси.

Прогноз погоди на п'ятницю, 17 січня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +1…+3

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру