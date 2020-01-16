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      Прогноз погоди на 17 січня: зима продовжує дивувати теплом

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      Прогноз погоди на 17 січня / unsplash

      Погода в Україні в п’ятницю, 17 січня, буде знову незвично теплою для другого місяця зими. Лише жителі деяких областей побачать паморозь.

      Буде сухо – опадів в більшості регіонів не обіцяють, про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй фейсбук-сторінці.

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      Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 0-5 градусів морозу, а 17 стовпчики термометра показуватимуть +0+5 градусів тепла.

      Із метеорологічних явищ – тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими,
      – зазначає Діденко.

      У Києві в п’ятницю, 17 січня, також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0-2 градуси морозу, а вдень – +2+4 градуси.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 17 січня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +1...+3

      Прогноз погоди 16 січня
      Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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