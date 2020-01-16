Прогноз погоди на 17 січня: зима продовжує дивувати теплом
Погода в Україні в п’ятницю, 17 січня, буде знову незвично теплою для другого місяця зими. Лише жителі деяких областей побачать паморозь.
Буде сухо – опадів в більшості регіонів не обіцяють, про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй фейсбук-сторінці.
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Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 0-5 градусів морозу, а 17 стовпчики термометра показуватимуть +0+5 градусів тепла.
Із метеорологічних явищ – тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими,
– зазначає Діденко.
У Києві в п’ятницю, 17 січня, також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0-2 градуси морозу, а вдень – +2+4 градуси.
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 січня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +1…+3
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру