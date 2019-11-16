Прогноз погоды на 17 ноября: в Украине будет солнечно и сухо

Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, будет по-осеннему теплой, солнечной и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +10+12 градусов, а ночные заморозки возможны только в восточных регионах.

Самая теплая погода будет радовать в воскресенье жителей Закарпатья. Там температура воздуха покажет рекордные для ноября +15+17 градусов.

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Немного холоднее будет в остальных западных областях, в Центре и на Юге – до +10+13 градусов тепла.

Холодная погода ждет жителей северных и восточных регионов. Там также будет солнечно и без дождей, но столбики термометров опустятся до +8+11 градусов.

Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и на Полтавщине уже и немного подморозит – около 0,

– пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

В Киеве 17 ноября осадков не ожидается, будет солнечно. Температура воздуха достигнет + 9 + 11 градусов.

Такая солнечная погода – хорошая возможность насладиться ноябрьскими выходными. Поэтому не теряйте возможности погулять в уютных парках и сделать несколько красивых осенних фото.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – + 8... + 10

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 ноября