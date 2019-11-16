Прогноз погоды на 17 ноября: в Украине будет солнечно и сухо
Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, будет по-осеннему теплой, солнечной и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +10+12 градусов, а ночные заморозки возможны только в восточных регионах.
Самая теплая погода будет радовать в воскресенье жителей Закарпатья. Там температура воздуха покажет рекордные для ноября +15+17 градусов.
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Немного холоднее будет в остальных западных областях, в Центре и на Юге – до +10+13 градусов тепла.
Холодная погода ждет жителей северных и восточных регионов. Там также будет солнечно и без дождей, но столбики термометров опустятся до +8+11 градусов.
Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и на Полтавщине уже и немного подморозит – около 0,
– пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
В Киеве 17 ноября осадков не ожидается, будет солнечно. Температура воздуха достигнет + 9 + 11 градусов.
Такая солнечная погода – хорошая возможность насладиться ноябрьскими выходными. Поэтому не теряйте возможности погулять в уютных парках и сделать несколько красивых осенних фото.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 8... + 10
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +9...+11
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 ноября