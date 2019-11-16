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      Прогноз погоды на 17 ноября: в Украине будет солнечно и сухо

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      Прогноз погоды на 17 ноября / ua.depositphotos.com

      Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, будет по-осеннему теплой, солнечной и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +10+12 градусов, а ночные заморозки возможны только в восточных регионах.

      Самая теплая погода будет радовать в воскресенье жителей Закарпатья. Там температура воздуха покажет рекордные для ноября +15+17 градусов.

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      Немного холоднее будет в остальных западных областях, в Центре и на Юге – до +10+13 градусов тепла.

      Холодная погода ждет жителей северных и восточных регионов. Там также будет солнечно и без дождей, но столбики термометров опустятся до +8+11 градусов.

      Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и на Полтавщине уже и немного подморозит – около 0,
      пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

      В Киеве 17 ноября осадков не ожидается, будет солнечно. Температура воздуха достигнет + 9 + 11 градусов.

      Такая солнечная погода – хорошая возможность насладиться ноябрьскими выходными. Поэтому не теряйте возможности погулять в уютных парках и сделать несколько красивых осенних фото.

      via GIPHY

       

      Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +10...+12

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – + 8... + 10

      Полтава – +8...+10

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +8...+10

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 ноября

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      Теги: Новости Украины Погода
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