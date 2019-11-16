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      Прогноз погоди на 17 листопада: в Україні буде сонячно і сухо

      26 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 17 листопада / ua.depositphotos.com

      Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде по-осінньому теплою, сонячною та без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +10+12 градусів, а нічні заморозки можливі лише у східних регіонах.

      Найтепліша погода радуватиме у неділю жителів Закарпаття. Там температура повітря покаже рекордні для листопада +15+17 градусів.

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      Трішки холодніше буде у решті західних областей, у Центрі та на Півдні – до +10+13 градусів тепла.

      Найхолодніша погода чекає на жителів північних та східних регіонів. Там також буде сонячно і без дощів, але стовпчики термометрів опустяться до +8+11 градусів.

      Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та на Полтавщині вже й трохи підморозить – близько 0,
      пише синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

      У Києві 17 листопада опадів не передбачається, буде сонячно. Температура повітря сягне +9+11 градусів.

      Така сонячна погода – гарна можливість насолодитися листопадовими вихідними. Тож не втрачайте можливості погуляти затишними парками і зробити кілька чарівних осінніх фото.

      via GIPHY

       

      Прогноз погоди на неділю, 17 листопада, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +8…+10

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 листопада

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      Теги: Новини України Погода
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