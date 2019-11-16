Прогноз погоди на 17 листопада: в Україні буде сонячно і сухо

Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде по-осінньому теплою, сонячною та без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +10+12 градусів, а нічні заморозки можливі лише у східних регіонах.

Найтепліша погода радуватиме у неділю жителів Закарпаття. Там температура повітря покаже рекордні для листопада +15+17 градусів.

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Трішки холодніше буде у решті західних областей, у Центрі та на Півдні – до +10+13 градусів тепла.

Найхолодніша погода чекає на жителів північних та східних регіонів. Там також буде сонячно і без дощів, але стовпчики термометрів опустяться до +8+11 градусів.

Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та на Полтавщині вже й трохи підморозить – близько 0,

– пише синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

У Києві 17 листопада опадів не передбачається, буде сонячно. Температура повітря сягне +9+11 градусів.

Така сонячна погода – гарна можливість насолодитися листопадовими вихідними. Тож не втрачайте можливості погуляти затишними парками і зробити кілька чарівних осінніх фото.

Прогноз погоди на неділю, 17 листопада, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +9…+11



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 листопада