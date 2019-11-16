Прогноз погоди на 17 листопада: в Україні буде сонячно і сухо
Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде по-осінньому теплою, сонячною та без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +10+12 градусів, а нічні заморозки можливі лише у східних регіонах.
Найтепліша погода радуватиме у неділю жителів Закарпаття. Там температура повітря покаже рекордні для листопада +15+17 градусів.
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Трішки холодніше буде у решті західних областей, у Центрі та на Півдні – до +10+13 градусів тепла.
Найхолодніша погода чекає на жителів північних та східних регіонів. Там також буде сонячно і без дощів, але стовпчики термометрів опустяться до +8+11 градусів.
Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та на Полтавщині вже й трохи підморозить – близько 0,
– пише синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
У Києві 17 листопада опадів не передбачається, буде сонячно. Температура повітря сягне +9+11 градусів.
Така сонячна погода – гарна можливість насолодитися листопадовими вихідними. Тож не втрачайте можливості погуляти затишними парками і зробити кілька чарівних осінніх фото.
Прогноз погоди на неділю, 17 листопада, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +9…+11
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 17 листопада