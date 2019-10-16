Прогноз погоды на 17 октября: бабье лето на полную царит в Украине

Погода в Украине в четверг, 17 октября, будет сухой, солнечной и теплой. Такую синоптическую ситуацию определяет антициклональное поле или поле повышенного давления.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в течение дня составит +17 – +24 градуса. Правда, утром возможны туманы – они будут ухудшать видимость до 300 – 500 метров.

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Что касается Киева, то в столице четверг будет сухим и теплым. Столбики термометров здесь поднимутся до около +20 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на Закарпатье – +21 – +23 градуса. А самую холодную температуру можно будет наблюдать в Ровненской и Одесской областях – +17 – +19 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на четверг, 17 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +18…+20

Ровно – +17…+19

Житомир – +19…+21

Винница – +20…+22

Одесса – +17…+19

Николаев – +20…+22

Херсон – +19…+21

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +19…+21

Сумы – +19…+21

Полтава – +19…+21

Днепр – +20…+22

Запорожье – +20…+22

Донецк – +19…+21

Луганск – +18…+20

Харьков – +19…+21

Киев – +19…+21



Прогноз погоды на 17 октября от Укргидрометцентра