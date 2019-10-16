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      Прогноз погоды на 17 октября: бабье лето на полную царит в Украине

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      Погода 17 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Какой будет погода в Украины 17 октября / 24 канал

      Погода в Украине в четверг, 17 октября, будет сухой, солнечной и теплой. Такую синоптическую ситуацию определяет антициклональное поле или поле повышенного давления.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в течение дня составит +17 – +24 градуса. Правда, утром возможны туманы – они будут ухудшать видимость до 300 – 500 метров.

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      Что касается Киева, то в столице четверг будет сухим и теплым. Столбики термометров здесь поднимутся до около +20 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на Закарпатье – +21 – +23 градуса. А самую холодную температуру можно будет наблюдать в Ровненской и Одесской областях – +17 – +19 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду.

      Прогноз погоды на четверг, 17 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21…+23

      Львов – +19…+21

      Ивано-Франковск – +19…+21

      Тернополь – +19…+21

      Черновцы – +19…+21

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +18…+20

      Ровно – +17…+19

      Житомир – +19…+21

      Винница – +20…+22

      Одесса – +17…+19

      Николаев – +20…+22

      Херсон – +19…+21

      Симферополь – +19…+21

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +20…+22

      Чернигов – +19…+21

      Сумы – +19…+21

      Полтава – +19…+21

      Днепр – +20…+22

      Запорожье – +20…+22

      Донецк – +19…+21

      Луганск – +18…+20

      Харьков – +19…+21

      Киев – +19…+21

      Погода. Україна, прогноз погоди, 17 жовтня, бабине літо
      Прогноз погоды на 17 октября от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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