Прогноз погоды на 17 октября: бабье лето на полную царит в Украине
Погода в Украине в четверг, 17 октября, будет сухой, солнечной и теплой. Такую синоптическую ситуацию определяет антициклональное поле или поле повышенного давления.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в течение дня составит +17 – +24 градуса. Правда, утром возможны туманы – они будут ухудшать видимость до 300 – 500 метров.
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Что касается Киева, то в столице четверг будет сухим и теплым. Столбики термометров здесь поднимутся до около +20 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на Закарпатье – +21 – +23 градуса. А самую холодную температуру можно будет наблюдать в Ровненской и Одесской областях – +17 – +19 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды на четверг, 17 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21…+23
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +18…+20
Ровно – +17…+19
Житомир – +19…+21
Винница – +20…+22
Одесса – +17…+19
Николаев – +20…+22
Херсон – +19…+21
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +19…+21
Сумы – +19…+21
Полтава – +19…+21
Днепр – +20…+22
Запорожье – +20…+22
Донецк – +19…+21
Луганск – +18…+20
Харьков – +19…+21
Киев – +19…+21
Прогноз погоды на 17 октября от Укргидрометцентра