Прогноз погоди на 17 жовтня: бабине літо на повну панує в Україні

Погода в Україні у четвер, 17 жовтня, буде сухою, сонячною та теплою. Таку синоптичну ситуацію визначає антициклональне поле або поле підвищеного тиску.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря протягом дня становитиме +17 – +24 градуси. Щоправда, вранці є можливим тумани – вони погіршуватимуть видимість до 300 – 500 метрів.

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Щодо Києва, то у столиці четвер буде сухим і теплим. Стовпчики термометрів тут піднімуться до близько +20 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на Закарпатті – +21 – +23 градуси. А найхолоднішу температуру можна буде спостерігати на Рівненщині та на Одещині – +17 – +19 градусів. Вітер переважно дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на четвер, 17 жовтня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +18…+20

Рівне – +17…+19

Житомир – +19…+21

Вінниця – +20…+22

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +18…+20

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на 17 жовтня від Укргідрометцентру