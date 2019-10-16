Прогноз погоди на 17 жовтня: бабине літо на повну панує в Україні
Погода в Україні у четвер, 17 жовтня, буде сухою, сонячною та теплою. Таку синоптичну ситуацію визначає антициклональне поле або поле підвищеного тиску.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря протягом дня становитиме +17 – +24 градуси. Щоправда, вранці є можливим тумани – вони погіршуватимуть видимість до 300 – 500 метрів.
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Щодо Києва, то у столиці четвер буде сухим і теплим. Стовпчики термометрів тут піднімуться до близько +20 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на Закарпатті – +21 – +23 градуси. А найхолоднішу температуру можна буде спостерігати на Рівненщині та на Одещині – +17 – +19 градусів. Вітер переважно дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди на четвер, 17 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +17…+19
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на 17 жовтня від Укргідрометцентру