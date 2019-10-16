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      Прогноз погоди на 17 жовтня: бабине літо на повну панує в Україні

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      Погода 17 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 17 жовтня / 24 канал

      Погода в Україні у четвер, 17 жовтня, буде сухою, сонячною та теплою. Таку синоптичну ситуацію визначає антициклональне поле або поле підвищеного тиску.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря протягом дня становитиме +17 – +24 градуси. Щоправда, вранці є можливим тумани – вони погіршуватимуть видимість до 300 – 500 метрів.

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      Щодо Києва, то у столиці четвер буде сухим і теплим. Стовпчики термометрів тут піднімуться до близько +20 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на Закарпатті +21 – +23 градуси. А найхолоднішу температуру можна буде спостерігати на Рівненщині та на Одещині +17 – +19 градусів. Вітер переважно дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на четвер, 17 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +19…+21

      Погода. Україна, прогноз погоди, 17 жовтня, бабине літо
      Прогноз погоди на 17 жовтня від Укргідрометцентру 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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