Прогноз погоды на 17 сентября: в Украину идут осеннее похолодание и дожди

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет несколько холоднее, чем в предыдущие дни. Кроме того, на большинстве территории Украины ожидаются прохладные осенние дожди.

Незначительные дожди пройдут в западных и центральных областях. Местами дождливо будет и на Востоке и Юге, кроме Крыма и крайнего юга Одесщины, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Зато сухо будет только на севере. Немного накрапывать может лишь вдоль северной границы.

Снизится и температура воздуха. Днем ожидается +13+18 градусов. Теплее лишь на Юге +19+25 градусов. Ощутимо холоднее станет и ночью – на Юге +15, на остальной территории страны +6+12 градусов.

В Киеве 17-го сентября будет без осадков, но немного похолодает. Днем не выше +18 градусов. Кроме того, в столице стоит ожидать порывистого ветра.

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье +22...+24

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 17 сентября от Укргидрометцентра