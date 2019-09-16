Прогноз погоды на 17 сентября: в Украину идут осеннее похолодание и дожди
Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет несколько холоднее, чем в предыдущие дни. Кроме того, на большинстве территории Украины ожидаются прохладные осенние дожди.
Незначительные дожди пройдут в западных и центральных областях. Местами дождливо будет и на Востоке и Юге, кроме Крыма и крайнего юга Одесщины, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Зато сухо будет только на севере. Немного накрапывать может лишь вдоль северной границы.
Снизится и температура воздуха. Днем ожидается +13+18 градусов. Теплее лишь на Юге +19+25 градусов. Ощутимо холоднее станет и ночью – на Юге +15, на остальной территории страны +6+12 градусов.
В Киеве 17-го сентября будет без осадков, но немного похолодает. Днем не выше +18 градусов. Кроме того, в столице стоит ожидать порывистого ветра.
Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье +22...+24
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +18...+20
Киев – +16...+18