17:30
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Прогноз погоды на 17 сентября: в Украину идут осеннее похолодание и дожди

      85 Читати новину українською
      Погода 17 сентября 2019 Киев, Одесса – какой будет погода в Украине
      Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / expres.online

      Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет несколько холоднее, чем в предыдущие дни. Кроме того, на большинстве территории Украины ожидаются прохладные осенние дожди.

      Незначительные дожди пройдут в западных и центральных областях. Местами дождливо будет и на Востоке и Юге, кроме Крыма и крайнего юга Одесщины, сообщает синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание: Первый снег и заморозки возможны в Карпатах на следующей неделе: прогноз

      Зато сухо будет только на севере. Немного накрапывать может лишь вдоль северной границы.

      Снизится и температура воздуха. Днем ожидается +13+18 градусов. Теплее лишь на Юге +19+25 градусов. Ощутимо холоднее станет и ночью – на Юге +15, на остальной территории страны +6+12 градусов.

      В Киеве 17-го сентября будет без осадков, но немного похолодает. Днем не выше +18 градусов. Кроме того, в столице стоит ожидать порывистого ветра.

      Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +15...+17

      Винница – +16...+18

      Одесса – +22...+24

      Николаев – +22...+24

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +23...+25

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +16...+18

      Сумы – +16...+18

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +17...+19

      Запорожье +22...+24

      Донецк – +19...+21

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +18...+20

      Киев – +16...+18

      Прогноз погоди на 17 вересня
      Прогноз погоды на 17 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Одежду для военных в 2020 году обновят: каких изменений следует ожидать защитникам
      сегодня
      712
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      сегодня , 17:00 В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      Блог Соцмережі 2823
      Георгий Гонгадзе: каким он был и почему его убили
      сегодня , 15:05 Георгий Гонгадзе: каким он был и почему его убили
      532
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сегодня , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3323
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сегодня , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 561
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук