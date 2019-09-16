Прогноз погоди на 17 вересня: в Україну йдуть осіннє похолодання і дощі

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні. Крім того, на більшості території України очікуються прохолодні осінні дощі.

Незначні дощі пройдуть у західних та центральних областях. Місцями дощитиме і на Сході та Півдні, крім Криму та крайнього півдня Одещини, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Натомість сухо буде лише на Півночі. Дещо накрапати може лише вздовж північного кордону.

Знизиться і температура повітря. Вдень очікується +13+18 градусів. Тепліше лише на Півдні +19+25 градусів. Відчутно холодніше стане й уночі – на Півдні +15, на решті території країни +6+12 градусів.

У Києві 17-го вересня буде без опадів, але дещо похолодає. Вдень не вище +18 градусів. Крім того, у столиці варто очікувати на поривчастий вітер.

Прогноз погоди на вівторок, 17 вересня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +18…+20

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на 17 вересня від Укргідрометцентру