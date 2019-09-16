16:46
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА

      Прогноз погоди на 17 вересня: в Україну йдуть осіннє похолодання і дощі

      36 Читать новость на русском
      Погода на 17 вересня 2019 Київ, Львів, Одеса – якою буде погода в Україні
      Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / expres.online

      Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні. Крім того, на більшості території України очікуються прохолодні осінні дощі.

      Незначні дощі пройдуть у західних та центральних областях. Місцями дощитиме і на Сході та Півдні, крім Криму та крайнього півдня Одещини, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: Перший сніг і заморозки можливі у Карпатах наступного тижня: прогноз

      Натомість сухо буде лише на Півночі. Дещо накрапати може лише вздовж північного кордону.

      Знизиться і температура повітря. Вдень очікується +13+18 градусів. Тепліше лише на Півдні +19+25 градусів. Відчутно холодніше стане й уночі – на Півдні +15, на решті території країни +6+12 градусів. 

      У Києві 17-го вересня буде без опадів, але дещо похолодає. Вдень не вище +18 градусів. Крім того, у столиці варто очікувати на поривчастий вітер.

      Прогноз погоди на вівторок, 17 вересня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +16…+18

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +18…+20

      Київ – +16…+18

      Прогноз погоди на 17 вересня
      Прогноз погоди на 17 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Єлизавета II заборонила говорити про Меган Маркл у своїй присутності, – ЗМІ
      сьогодні
      4749
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сьогодні , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3033
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 1580
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 711
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 1173
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2325
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук