Прогноз погоди на 17 вересня: в Україну йдуть осіннє похолодання і дощі
Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні. Крім того, на більшості території України очікуються прохолодні осінні дощі.
Незначні дощі пройдуть у західних та центральних областях. Місцями дощитиме і на Сході та Півдні, крім Криму та крайнього півдня Одещини, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Натомість сухо буде лише на Півночі. Дещо накрапати може лише вздовж північного кордону.
Знизиться і температура повітря. Вдень очікується +13+18 градусів. Тепліше лише на Півдні +19+25 градусів. Відчутно холодніше стане й уночі – на Півдні +15, на решті території країни +6+12 градусів.
У Києві 17-го вересня буде без опадів, але дещо похолодає. Вдень не вище +18 градусів. Крім того, у столиці варто очікувати на поривчастий вітер.
Прогноз погоди на вівторок, 17 вересня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +18…+20
Київ – +16…+18