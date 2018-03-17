Прогноз погоды на 19 марта: в Украину заходят два холодных циклона
Погода в Украине 19 марта будут снежной и морозной – от весны на выходные осталось разве что название. Кроме того, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны, как правило, ходят "сериями".
Смотрите также: Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
Один циклон в Украину идет с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.
Север затронет очень осторожно или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр к Востоку – осадки преимущественно в виде снега, южнее – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным,
– отметила Диденко.
В Киеве 18-го марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10 ...- 12 градусов, днем – до -5 ...- 7 градусов.
К слову, киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнений погоды на период 17-19 марта.
А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта, в городах Украины:
Ужгород – -1 ... -3
Львов – -6 ... -8
Ивано-Франковск – -5 ... -7
Тернополь – -6 ... -8
Черновцы – -5 ... -7
Хмельницкий – -6 ... -8
Луцк – -6 ... -8
Ровно – -6 ... -8
Житомир – -7 ... -9
Винница – -6 ... -8
Одесса – 0 ... -2
Николаев – -1 ... -3
Херсон – -1 ... + 1
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – -5 ... -7
Черкассы – -6 ... -8
Чернигов – -7 ... -9
Сумы – -7 ... -9
Полтава – -6 ... -8
Днепр – -4 ... -6
Запорожье – -1 ... + 1
Донецк – -3 ... -5
Луганск – -5 ... -7
Харьков – -7 ... -9
Киев – -7 ... -9