Прогноз погоды на 19 марта: в Украину заходят два холодных циклона

Погода в Украине 19 марта будут снежной и морозной – от весны на выходные осталось разве что название. Кроме того, будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны, как правило, ходят "сериями".

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Один циклон в Украину идет с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.

Север затронет очень осторожно или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр к Востоку – осадки преимущественно в виде снега, южнее – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным,

– отметила Диденко.

В Киеве 18-го марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10 ...- 12 градусов, днем ​​– до -5 ...- 7 градусов.

К слову, киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнений погоды на период 17-19 марта.

А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта, в городах Украины:

Ужгород – -1 ... -3

Львов – -6 ... -8

Ивано-Франковск – -5 ... -7

Тернополь – -6 ... -8

Черновцы – -5 ... -7

Хмельницкий – -6 ... -8

Луцк – -6 ... -8

Ровно – -6 ... -8

Житомир – -7 ... -9

Винница – -6 ... -8

Одесса – 0 ... -2

Николаев – -1 ... -3

Херсон – -1 ... + 1

Симферополь – + 12 ... + 14

Кропивницкий – -5 ... -7

Черкассы – -6 ... -8

Чернигов – -7 ... -9

Сумы – -7 ... -9

Полтава – -6 ... -8

Днепр – -4 ... -6

Запорожье – -1 ... + 1

Донецк – -3 ... -5

Луганск – -5 ... -7

Харьков – -7 ... -9

Киев – -7 ... -9