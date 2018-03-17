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Прогноз погоди на 18 березня: в Україну заходять два холодних циклони

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Погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозяно
Погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозяно / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозяною – від весни на вихідні залишилась хіба що назва. Окрім того, лютуватиме поривчастий вітер, який відчутно занизить температуру.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Україну вже місяць атакують циклони з півдня Європи. І що цікаво – південні циклони, зазвичай, ходять "серіями".

дивіться також: Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта

Один циклон в Україну йде з північно-східного напрямку, а інший вже над Балканами, тож скоро теж добереться до кордонів України.

Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу – опади переважно у вигляді снігу, південніше – з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним,
– зазначила Діденко.

У Києві 18-го березня очікується невеликий сніг, шквальний північно-східний вітер та мороз – вночі до -10...-12 градусів, вдень – до -5...-7 градусів.

До слова, київська міська адміністрація може оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем – через ускладнення погоди на період 17-19 березня.

А от з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління.

Прогноз погоди на неділю, 18 березня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -6…-8

Івано-Франківськ – -5…-7

Тернопіль – -6…-8

Чернівці – -5…-7

Хмельницький – -6…-8

Луцьк – -6…-8

Рівне – -6…-8

Житомир – -7…-9

Вінниця – -6…-8

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -7…-9

Суми – -7…-9

Полтава – -6…-8

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -5…-7

Харків – -7…-9

Київ – -7…-9

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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