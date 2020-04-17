15:35
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Прогноз погоды на 18 апреля: днем солнечно и без осадков, а ночью – заморозки

      - Читати новину українською
      Прогноз погоди на 18 квітня / unsplash.com

      Погода в Украине в канун Пасхи 18 апреля будет сухой и теплой. В некоторых областях днем усилится ветер, а ночью температура упадет до нуля градусов.

      Через пожежі і піщані бурі Україна потребує дощів, однак 18 квітня їх не варто чекати у Києві та загом північних і західних областях. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

      Раніше Штормове попередження оголосили в акваторії Чорного та Азовського морів

      У переддень Великодня у більшості областей очікується суха погода. За винятком Півдня, окрім Криму, вночі можливі невеликі дощі.

      Напрямок вітру західний, північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, завтра у східних областях пориви до 15 метрів на секунду.

      Температура повітря в Україні вночі +1...+6 градусів, на Півночі подекуди заморозки 0 – 3 градуси, вдень +11...+16 градусів, у північних областях +9...+13 градусів.

      У Києві 18-го квітня переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим, але й не штормовим. 

      Прогноз погоди на суботу, 18 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +13...+15

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +10…+12


      Погода в містах України 18 квітня / Зображення Укргідрометцентру

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 11:02 Эпоха коронавируса: как демократия проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      сегодня , 08:30 Даже коронавирус против Путина, или Парада не будет
      Олександр Коваленко