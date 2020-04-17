Прогноз погоды на 18 апреля: днем солнечно и без осадков, а ночью – заморозки
Погода в Украине в канун Пасхи 18 апреля будет сухой и теплой. В некоторых областях днем усилится ветер, а ночью температура упадет до нуля градусов.
Через пожежі і піщані бурі Україна потребує дощів, однак 18 квітня їх не варто чекати у Києві та загом північних і західних областях. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Раніше Штормове попередження оголосили в акваторії Чорного та Азовського морів
У переддень Великодня у більшості областей очікується суха погода. За винятком Півдня, окрім Криму, вночі можливі невеликі дощі.
Напрямок вітру західний, північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, завтра у східних областях пориви до 15 метрів на секунду.
Температура повітря в Україні вночі +1...+6 градусів, на Півночі подекуди заморозки 0 – 3 градуси, вдень +11...+16 градусів, у північних областях +9...+13 градусів.
У Києві 18-го квітня переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим, але й не штормовим.
Прогноз погоди на суботу, 18 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +10…+12
Погода в містах України 18 квітня / Зображення Укргідрометцентру
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