16:37
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Прогноз погоди на 18 квітня: вдень сонячно і без опадів, а вночі – заморозки

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 18 квітня / unsplash.com

      Погода в Україні у переддень Великодня 18 квітня буде сухою і теплою. У деяких областях вдень посилиться вітер, а вночі температура впаде до нуля градусів.

      Через пожежі і піщані бурі Україна потребує дощів, однак 18 квітня їх не варто чекати у Києві та загалом північних і західних областях. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

      Раніше Штормове попередження оголосили в акваторії Чорного та Азовського морів

      У переддень Великодня у більшості областей очікується суха погода. За винятком Півдня, окрім Криму, вночі можливі невеликі дощі.

      Напрямок вітру західний, північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, завтра у східних областях пориви до 15 метрів на секунду.

      Температура повітря в Україні вночі +1...+6 градусів, на Півночі подекуди заморозки 0 – 3 градуси, вдень +11...+16 градусів, у північних областях +9...+13 градусів.

      У Києві 18-го квітня переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим, але й не штормовим. 

      Прогноз погоди на суботу, 18 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +13...+15

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +10…+12


      Погода в містах України 18 квітня / Зображення Укргідрометцентру

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: новий антирекорд
      Лікування 252188
      сьогодні , 11:52 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: кількість жертв більша, ніж вважали досі
      Медицина 234034
      сьогодні , 10:40 Набув чинності закон, який дозволяє закривати цілі міста на карантин
      Новини України 13363
      сьогодні , 11:57 В Україні відтепер діють нові штрафи за підпал трави: суми та інфографіка
      Новини України 8998
      сьогодні , 13:52 Як відкрити ФОП онлайн на карантині: детальна інструкція
      Статті 127370
      сьогодні , 10:15 Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
      Традиції 130276
      сьогодні , 10:24 Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – фото, відео
      Новини України 30175
      сьогодні , 16:06 На Житомирщині лісова пожежа перекинулася на села, постраждав чоловік: фото і відео
      Новини України 4363
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:02 Епоха коронавірусу: як демократія проходить перевірку епідемією
      Леонід Швець
      сьогодні , 08:30 Навіть коронавірус проти Путіна, або Параду не буде
      Олександр Коваленко