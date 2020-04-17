Прогноз погоди на 18 квітня: вдень сонячно і без опадів, а вночі – заморозки

Погода в Україні у переддень Великодня 18 квітня буде сухою і теплою. У деяких областях вдень посилиться вітер, а вночі температура впаде до нуля градусів.

Через пожежі і піщані бурі Україна потребує дощів, однак 18 квітня їх не варто чекати у Києві та загалом північних і західних областях. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У переддень Великодня у більшості областей очікується суха погода. За винятком Півдня, окрім Криму, вночі можливі невеликі дощі.

Напрямок вітру західний, північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, завтра у східних областях пориви до 15 метрів на секунду.

Температура повітря в Україні вночі +1...+6 градусів, на Півночі подекуди заморозки 0 – 3 градуси, вдень +11...+16 градусів, у північних областях +9...+13 градусів.

У Києві 18-го квітня переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим, але й не штормовим.

Прогноз погоди на суботу, 18 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +10…+12



Погода в містах України 18 квітня / Зображення Укргідрометцентру