Штормове попередження оголосили в акваторії Чорного та Азовського морів: ІІ рівень небезпечності

Вранці 17 квітня в акваторії Чорного та Азовського морів можна буде спостерігати сильні пориви вітру та високі хвилі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Негода розпочалася ще вночі проти 17 квітня.

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Спостерігати погіршення погоди можна на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь і Бердянськ.

Тут пориви вітру сягають 25 – 28 метрів за секунду, а висота хвиль 15 - 20 дециметрів.

Таким чином, надзвичайники оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

З прогнозом погоди на 17 квітня щодо решти території України можете ознайомитися за цим посиланням.