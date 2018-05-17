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Прогноз погоды на 18 мая в Украине: будет дождить не на шутку, ожидаются грозы

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Прогноз погоды в Украине на пятницу 18 мая: ожидаются дожди и грозы
Прогноз погоды в Украине на пятницу 18 мая: ожидаются дожди и грозы / 24 Канал

Погода 18 мая в Украине будет дождливой. Также ожидаются сильный ветер и грозы, а скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. На западе будет несколько прохладнее, чем на остальной территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Украинским гидрометцентром.

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По словам синоптиков, на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и наблюдаться грозы. Ветер ожидается юго-западный, а скорость его составит 7-12 метров в секунду, правда в центральных, южных и восточных областях местами будут шквалы скоростью 15-20 метров в секунду, которые будут сопровождать грозы.

Так, в западных областях пройдут дожди с грозами, а столбики термометров здесь поднимутся до +16 – 18 градусов. В Карпатах свою очередь ожидается сильный дождь с грозой и температура составит +18 – + 20 градусов.

На севере и в центре также будет наблюдаться дождь с грозой, температура поднимется до +24 градусов. Что касается востока, то ожидается аналогичная погода, правда температура воздуха будет на 1 градус выше – до +25 градусов.

Не обойдут дожди с грозой и Юг Украины и Крым. Здесь столбики термометров будут демонстрировать температуру в +23 – +25 градусов.

Относительно столицы, то 18 мая в Киеве пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду. Температура днем ​​поднимется до +21 – +23 градусов.

Прогноз погоди на п'ятницю, 18 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +17…+19

Тернополь – +17…+19

Черновцы – +17…+19

Хмельницкий – +16…+18

Луцк – +16…+18

Ровно – +17…+19

Житомир – +21…+23

Винница – +21…+23

Одесса – +22…+24

Николаев – +23…+25

Херсон – +22…+24

Симферополь – +23…+25

Кропивницкий – +22…+24

Черкассы – +22…+24

Чернигов – +22…+24

Сумы – +21…+23

Полтава – +21…+23

Днепр – +22…+24

Запорожье – +22…+24

Донецк – +23…+25

Луганск – +23…+25

Харьков – +23…+25

Киев – +21…+23

Погода, Україна, негода, дощі, грози
Прогноз погоды в Украине на 18 мая от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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