Прогноз погоды на 18 мая в Украине: будет дождить не на шутку, ожидаются грозы
Погода 18 мая в Украине будет дождливой. Также ожидаются сильный ветер и грозы, а скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. На западе будет несколько прохладнее, чем на остальной территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Украинским гидрометцентром.
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По словам синоптиков, на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и наблюдаться грозы. Ветер ожидается юго-западный, а скорость его составит 7-12 метров в секунду, правда в центральных, южных и восточных областях местами будут шквалы скоростью 15-20 метров в секунду, которые будут сопровождать грозы.
Так, в западных областях пройдут дожди с грозами, а столбики термометров здесь поднимутся до +16 – 18 градусов. В Карпатах свою очередь ожидается сильный дождь с грозой и температура составит +18 – + 20 градусов.
На севере и в центре также будет наблюдаться дождь с грозой, температура поднимется до +24 градусов. Что касается востока, то ожидается аналогичная погода, правда температура воздуха будет на 1 градус выше – до +25 градусов.
Не обойдут дожди с грозой и Юг Украины и Крым. Здесь столбики термометров будут демонстрировать температуру в +23 – +25 градусов.
Относительно столицы, то 18 мая в Киеве пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду. Температура днем поднимется до +21 – +23 градусов.
Прогноз погоди на п'ятницю, 18 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львов – +16…+18
Ивано-Франковск – +17…+19
Тернополь – +17…+19
Черновцы – +17…+19
Хмельницкий – +16…+18
Луцк – +16…+18
Ровно – +17…+19
Житомир – +21…+23
Винница – +21…+23
Одесса – +22…+24
Николаев – +23…+25
Херсон – +22…+24
Симферополь – +23…+25
Кропивницкий – +22…+24
Черкассы – +22…+24
Чернигов – +22…+24
Сумы – +21…+23
Полтава – +21…+23
Днепр – +22…+24
Запорожье – +22…+24
Донецк – +23…+25
Луганск – +23…+25
Харьков – +23…+25
Киев – +21…+23
Прогноз погоды в Украине на 18 мая от Укргидрометцентра