Прогноз погоди на 18 травня в Україні: дощитиме не на жарт, очікуються грози
Погода 18 травня в Україні буде дощовою. Також очікуються сильний вітер і грози, а швидкість вітру становитиме 7-12 метрів за секунду. На заході буде дещо прохолодніше, аніж на решті території України.
Про це свідчать дані, які оприлюднив Український гідрометцентр.
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За словами синоптиків, на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та спостерігатимуться грози. Вітер очікується південно-західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, щоправда у центральних, південних і східних областях місцями будуть шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду, що супроводжуватимуть грози.
Так, у західних областях пройдуть дощі з грозами, а стовпчики термометрів тут піднімуться до +16 – 18 градусів. У Карпатах своєю чергою очікується сильний дощ з грозою та температура становитиме +18 – + 20 градусів.
На півночі та у центрі також спостерігатиметься дощ із грозою, температура підніметься до +24 градусів. Щодо сходу, то тут очікується аналогічна погода, що правда температура повітря буде на 1 градус вищою – до +25 градусів.
Не оминуть дощі з грозою і Південь України та Крим. Тут стовпчики термометрів демонструватимуть температуру у +23 – +25 градусів.
Щодо столиці, то 18 травня у Києві пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер буде південно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до +21 – +23 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 18 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +16…+18
Рівне – +17…+19
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +21…+23
Прогноз погоди в Україні на 18 травня від Укргідрометцентру