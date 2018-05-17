21:54
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прогноз погоди на 18 травня в Україні: дощитиме не на жарт, очікуються грози

879 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 18 травня: очікуються дощі та грози
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 18 травня: очікуються дощі та грози / 24 Канал

Погода 18 травня в Україні буде дощовою. Також очікуються сильний вітер і грози, а швидкість вітру становитиме 7-12 метрів за секунду. На заході буде дещо прохолодніше, аніж на решті території України.

Про це свідчать дані, які оприлюднив Український гідрометцентр.

Читайте також: Францію накрив сильний снігопад: вражаючі фото

За словами синоптиків, на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та спостерігатимуться грози. Вітер очікується південно-західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, щоправда у центральних, південних і східних областях місцями будуть шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду, що супроводжуватимуть грози.

Так, у західних областях пройдуть дощі з грозами, а стовпчики термометрів тут піднімуться до +16 – 18 градусів. У Карпатах своєю чергою очікується сильний дощ з грозою та температура становитиме +18 – + 20 градусів.

На півночі та у центрі також спостерігатиметься дощ із грозою, температура підніметься до +24 градусів. Щодо сходу, то тут очікується аналогічна погода, що правда температура повітря буде на 1 градус вищою – до +25 градусів.

Не оминуть дощі з грозою і Південь України та Крим. Тут стовпчики термометрів демонструватимуть температуру у +23 – +25 градусів.

Щодо столиці, то 18 травня у Києві пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер буде південно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до +21 – +23 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 18 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +21…+23

Погода, Україна, негода, дощі, грози
Прогноз погоди в Україні на 18 травня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 415
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1118
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1075
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4378
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук