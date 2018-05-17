Прогноз погоди на 18 травня в Україні: дощитиме не на жарт, очікуються грози

Погода 18 травня в Україні буде дощовою. Також очікуються сильний вітер і грози, а швидкість вітру становитиме 7-12 метрів за секунду. На заході буде дещо прохолодніше, аніж на решті території України.

Про це свідчать дані, які оприлюднив Український гідрометцентр.

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За словами синоптиків, на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та спостерігатимуться грози. Вітер очікується південно-західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, щоправда у центральних, південних і східних областях місцями будуть шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду, що супроводжуватимуть грози.

Так, у західних областях пройдуть дощі з грозами, а стовпчики термометрів тут піднімуться до +16 – 18 градусів. У Карпатах своєю чергою очікується сильний дощ з грозою та температура становитиме +18 – + 20 градусів.

На півночі та у центрі також спостерігатиметься дощ із грозою, температура підніметься до +24 градусів. Щодо сходу, то тут очікується аналогічна погода, що правда температура повітря буде на 1 градус вищою – до +25 градусів.

Не оминуть дощі з грозою і Південь України та Крим. Тут стовпчики термометрів демонструватимуть температуру у +23 – +25 градусів.

Щодо столиці, то 18 травня у Києві пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер буде південно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до +21 – +23 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 18 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +21…+23



Прогноз погоди в Україні на 18 травня від Укргідрометцентру