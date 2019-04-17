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      Прогноз погоды на 18 апреля: дожди отступают с Украины, а вот тепло понемногу одерживает победу

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      Погода 18 апреля 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 18 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет в основном сухой, солнечной, и даже теплой – до + 14...+16. Но ночью ударят заморозки кое-где даже до -5 градусов. Утром может быть дождь, но только вблизи Одессы и в Карпатах.

      Теплее всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье +18...+20 градусов тепла. Несколько холоднее, но тепло будет в Ровно и Луцке – до 16 тепла.

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      Холоднее всего – в северных и восточных областях страны: на поверхности почвы возможны заморозки с минусовой температурой в несколько градусов. Но днем прогреется до +10...+12.

      Осадков не будет. Лишь ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье – дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Украинский синоптик Наталья Диденко также подтвердила, что 18 апреля антициклон Katharina подвинет дожди из Украины.

      Ветер северо-восточный, несильный – 5-10 метров за секунду.

      В Киеве без осадков и около +12...+14 градусов.

      Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к умным, а не ловким, людям, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И еще и другим помогаем,
      – написала в своем прогнозе погоды на Facebook-странице Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +13...+15

      Винница – +12...+14

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +10...+12

      Сумы – + 9... + 11

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +9...+11

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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