Прогноз погоды на 18 апреля: дожди отступают с Украины, а вот тепло понемногу одерживает победу

Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет в основном сухой, солнечной, и даже теплой – до + 14...+16. Но ночью ударят заморозки кое-где даже до -5 градусов. Утром может быть дождь, но только вблизи Одессы и в Карпатах.

Теплее всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье +18...+20 градусов тепла. Несколько холоднее, но тепло будет в Ровно и Луцке – до 16 тепла.

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Холоднее всего – в северных и восточных областях страны: на поверхности почвы возможны заморозки с минусовой температурой в несколько градусов. Но днем прогреется до +10...+12.

Осадков не будет. Лишь ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье – дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Украинский синоптик Наталья Диденко также подтвердила, что 18 апреля антициклон Katharina подвинет дожди из Украины.

Ветер северо-восточный, несильный – 5-10 метров за секунду.

В Киеве без осадков и около +12...+14 градусов.

Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к умным, а не ловким, людям, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И еще и другим помогаем,

– написала в своем прогнозе погоды на Facebook-странице Наталья Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 9... + 11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, от Укргидрометцентра