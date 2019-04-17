Прогноз погоды на 18 апреля: дожди отступают с Украины, а вот тепло понемногу одерживает победу
Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет в основном сухой, солнечной, и даже теплой – до + 14...+16. Но ночью ударят заморозки кое-где даже до -5 градусов. Утром может быть дождь, но только вблизи Одессы и в Карпатах.
Теплее всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье +18...+20 градусов тепла. Несколько холоднее, но тепло будет в Ровно и Луцке – до 16 тепла.
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Холоднее всего – в северных и восточных областях страны: на поверхности почвы возможны заморозки с минусовой температурой в несколько градусов. Но днем прогреется до +10...+12.
Осадков не будет. Лишь ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье – дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Украинский синоптик Наталья Диденко также подтвердила, что 18 апреля антициклон Katharina подвинет дожди из Украины.
Ветер северо-восточный, несильный – 5-10 метров за секунду.
В Киеве без осадков и около +12...+14 градусов.
Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к умным, а не ловким, людям, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И еще и другим помогаем,
– написала в своем прогнозе погоды на Facebook-странице Наталья Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +13...+15
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 9... + 11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +8...+10
Харьков – +9...+11
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на четверг, 18 апреля, от Укргидрометцентра