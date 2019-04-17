Прогноз погоди на 18 квітня: дощі відступають з України, а от тепло потрохи здобуває перемогу
Погода в Україні у четвер, 18 квітня: буде здебільшого сухо, сонячно, і навіть тепло – до +14...+16. Але вночі вдарять заморозки подекуди навіть до -5 градусів. Зранку може впасти дощ, та лише поблизу Одеси і в Карпатах.
Найтепліше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті: +18...+20 градусів тепла. Дещо холодніше, але однак тепло буде у Рівному та Луцьку – до 16 тепла.
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Найхолодніше – у північних та східних областях країни: на поверхні ґрунту можливі заморозки з мінусовою температурою у кілька градусів. Але вдень прогріється до +10...+12.
Опадів не буде. Лише вночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті – дощі, а в Карпатах і з мокрим снігом. Український синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що 18 квітня антициклон Katharina посуне дощі геть з України.
Вітер північно-східний, несильний – 5-10 метрів за секунду.
У Києві без опадів та близько +12...+14 градусів.
Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо,
– написала у своєму прогнозі погоди на Facebook-сторінці Наталка Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +12…+14
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +10…+12
Суми – +9…+11
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +8…+10
Харків – +9…+11
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, від Укргідрометцентру