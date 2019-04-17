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      Прогноз погоди на 18 квітня: дощі відступають з України, а от тепло потрохи здобуває перемогу

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      Погода 18 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 18 квітня / facebook.com/nazariilazur

      Погода в Україні у четвер, 18 квітня: буде здебільшого сухо, сонячно, і навіть тепло – до +14...+16. Але вночі вдарять заморозки подекуди навіть до -5 градусів. Зранку може впасти дощ, та лише поблизу Одеси і в Карпатах.

      Найтепліше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті: +18...+20 градусів тепла. Дещо холодніше, але однак тепло буде у Рівному та Луцьку – до 16 тепла.

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      Найхолодніше – у північних та східних областях країни: на поверхні ґрунту можливі заморозки з мінусовою температурою у кілька градусів. Але вдень прогріється до +10...+12.

      Опадів не буде. Лише вночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті – дощі, а в Карпатах і з мокрим снігом. Український синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що 18 квітня антициклон Katharina посуне дощі геть з України.

      Вітер північно-східний, несильний – 5-10 метрів за секунду.

      У Києві без опадів та близько +12...+14 градусів.

      Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо,
      – написала у своєму прогнозі погоди на Facebook-сторінці Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +9…+11

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +9…+11

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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