Прогноз погоды на 18 августа: на большей части территории Украины дожди
В субботу, 18 августа, на большей территории Украины пройдут дожди, однако температура воздуха будет комфортной– +23+27 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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В западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Кто в Карпаты – наберите одноразовых дождевиков, и легкие, и понадобятся,
– предупреждает синоптик.
На Севере Украины также стоит ждать локальные дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов. Разве что на Сумщине – без существенных осадков.
"На Винниччине – периодические дожди с грозами, +26+29 градусов. На остальной территории Центра – Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Днепр и районы – будет солнечно, сухо и жарко, +29+33 градуса", – добавляет Диденко.
На Востоке страны осадков не предвидится, температура воздуха – +30 +34 градуса.
В Киеве 18 августа пройдет дождь с грозой, днем ожидается +26+28 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 18 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +27...+29
Одесса – +32...+34
Николаев – +33...+35
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +28...+30
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на субботу, 18 августа, от Укргидрометцентра