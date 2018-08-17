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Прогноз погоды на 18 августа: на большей части территории Украины дожди

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Прогноз погоды на 18 августа
Прогноз погоды на 18 августа / saltaexperience.com

В субботу, 18 августа, на большей территории Украины пройдут дожди, однако температура воздуха будет комфортной– +23+27 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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В западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Кто в Карпаты – наберите одноразовых дождевиков, и легкие, и понадобятся,
– предупреждает синоптик.

На Севере Украины также стоит ждать локальные дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов. Разве что на Сумщине – без существенных осадков.

"На Винниччине – периодические дожди с грозами, +26+29 градусов. На остальной территории Центра – Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Днепр и районы – будет солнечно, сухо и жарко, +29+33 градуса", – добавляет Диденко.

На Востоке страны осадков не предвидится, температура воздуха – +30 +34 градуса.

В Киеве 18 августа пройдет дождь с грозой, днем ожидается +26+28 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 18 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +27...+29

Одесса – +32...+34

Николаев – +33...+35

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +28...+30

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28


Прогноз погоды на субботу, 18 августа, от Укргидрометцентра

 

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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