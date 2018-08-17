Прогноз погоди на 18 серпня: на більшій частині території України дощитиме

У суботу, 18 серпня, на більшій території Україні пройдуть дощі, проте температура повітря буде комфортною – +23+27 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталія Діденко.

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У західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Хто у Карпати – наберіть одноразових дощовиків, і легкі, і знадобляться,

– попереджає синоптик.

На Півночі України також варто чекати на локальні дощі та грози, температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів. Хіба що на Сумщині – без істотних опадів.

"На Вінниччині – періодичні дощі з грозами, +26+29 градусів. На решті території Центру – Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро та райони – буде сонячно, сухо та спекотно, +29+33 градуси", – додає Діденко.

На Сході країни опадів не передбачається, температура повітря – +30 +34 градуси.

У Києві 18 серпня пройде дощ з грозою, вдень очікується +26+28 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу, 18 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +27...+29

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +28...+30

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на cуботу, 18 серпня, від Укргідрометцентру