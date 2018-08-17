Прогноз погоди на 18 серпня: на більшій частині території України дощитиме
У суботу, 18 серпня, на більшій території Україні пройдуть дощі, проте температура повітря буде комфортною – +23+27 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталія Діденко.
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У західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Хто у Карпати – наберіть одноразових дощовиків, і легкі, і знадобляться,
– попереджає синоптик.
На Півночі України також варто чекати на локальні дощі та грози, температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів. Хіба що на Сумщині – без істотних опадів.
"На Вінниччині – періодичні дощі з грозами, +26+29 градусів. На решті території Центру – Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро та райони – буде сонячно, сухо та спекотно, +29+33 градуси", – додає Діденко.
На Сході країни опадів не передбачається, температура повітря – +30 +34 градуси.
У Києві 18 серпня пройде дощ з грозою, вдень очікується +26+28 градусів тепла.
Прогноз погоди на суботу, 18 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +27...+29
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +28...+30
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на cуботу, 18 серпня, від Укргідрометцентру