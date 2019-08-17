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      Прогноз погоды на 18 августа: в Украину возвращается тепло

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      Погода 18 августа 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 18 августа / zastavki.com

      Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет теплой и солнечной во всех областях. Легкие летние грозы возможны только вечером в северо-восточных регионах.

      Синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 августа температура воздуха повысится и составит +24+29 градусов.

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      Воскресенье в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками, без ливней. Существенные дожди маловероятны – антициклон. Разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей,
      – рассказала синоптик.

      Теплее всего будет в южных областях – до +26+28 градусов. Это хорошая возможность позагорать и искупаться в Черном и Азовском морях.

      Холоднее  будет на Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Там столбики термометров опустятся до +21+23 градусов.

      На Западе и в Центре будет комфортно и тепло– +24+27 градусов.

      В Киеве в воскресенье ожидается прекрасная погода: сухо, красивые кучевые облака, а температура днем поднимется до +24+26 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +25...+27

      Львов – +25...+27

      Ивано-Франковск – +25...+27

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +23...+25

      Винница – +24...+26

      Одесса – +26...+28

      Николаев – +25...+27

      Херсон – +25...+27

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +23...+25

      Чернигов – +22...+24

      Сумы - + 21... + 23

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +24...+26

      Запорожье – +24...+26

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +23...+25

      Киев – +22...+24


      Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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