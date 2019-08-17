Прогноз погоды на 18 августа: в Украину возвращается тепло
Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет теплой и солнечной во всех областях. Легкие летние грозы возможны только вечером в северо-восточных регионах.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 августа температура воздуха повысится и составит +24+29 градусов.
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Воскресенье в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками, без ливней. Существенные дожди маловероятны – антициклон. Разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей,
– рассказала синоптик.
Теплее всего будет в южных областях – до +26+28 градусов. Это хорошая возможность позагорать и искупаться в Черном и Азовском морях.
Холоднее будет на Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Там столбики термометров опустятся до +21+23 градусов.
На Западе и в Центре будет комфортно и тепло– +24+27 градусов.
В Киеве в воскресенье ожидается прекрасная погода: сухо, красивые кучевые облака, а температура днем поднимется до +24+26 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы - + 21... + 23
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +23...+25
Киев – +22...+24
Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, от Укргидрометцентра
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