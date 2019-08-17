Прогноз погоды на 18 августа: в Украину возвращается тепло

Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет теплой и солнечной во всех областях. Легкие летние грозы возможны только вечером в северо-восточных регионах.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 августа температура воздуха повысится и составит +24+29 градусов.

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Воскресенье в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками, без ливней. Существенные дожди маловероятны – антициклон. Разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей,

– рассказала синоптик.

Теплее всего будет в южных областях – до +26+28 градусов. Это хорошая возможность позагорать и искупаться в Черном и Азовском морях.

Холоднее будет на Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Там столбики термометров опустятся до +21+23 градусов.

На Западе и в Центре будет комфортно и тепло– +24+27 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается прекрасная погода: сухо, красивые кучевые облака, а температура днем поднимется до +24+26 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы - + 21... + 23

Полтава – +22...+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +23...+25

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, от Укргидрометцентра