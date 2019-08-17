Прогноз погоди на 18 серпня: в Україну повертається тепло

Погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде теплою та сонячною в усіх областях. Легенькі літні грози можливі лише надвечір у північно-східних регіонах.

Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 серпня температура повітря підвищиться і ставитиме +24+29 градусів.

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Неділя в Україні буде теплою, комфортною, із красивими хмарами, без злив. Суттєві дощі малоймовірні – антициклон. Хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей,

– розповіла синоптик.

Найтепліше буде у південних областях – до +26+28 градусів. Це гарна нагода позасмагати та покупатися у Чорному й Азовському морях.

Холодніше буде на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Там стовпчики темометрів опустяться до +21+23 градусів.

На Заході та в Центрі буде комфортно і тепло – +24+27 градусів.

У Києві в неділю очікується чудова погода: сухо, красиві купчасті хмари, а температура вдень підніметься до +24+26 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +23…+25

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +23…+25

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, від Укргідрометцентру