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      Прогноз погоди на 18 серпня: в Україну повертається тепло

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      Погода 18 серпня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 18 серпня / zastavki.com

      Погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде теплою та сонячною в усіх областях. Легенькі літні грози можливі лише надвечір у північно-східних регіонах.

      Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 серпня температура повітря підвищиться і ставитиме +24+29 градусів.

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      Неділя в Україні буде теплою, комфортною, із красивими хмарами, без злив. Суттєві дощі малоймовірні – антициклон. Хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей,
      – розповіла синоптик.

      Найтепліше буде у південних областях – до +26+28 градусів. Це гарна нагода позасмагати та покупатися у Чорному й Азовському морях.

      Холодніше буде на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Там стовпчики темометрів опустяться до +21+23 градусів.

      На Заході та в Центрі буде комфортно і тепло – +24+27 градусів.

      У Києві в неділю очікується чудова погода: сухо, красиві купчасті хмари, а температура вдень підніметься до +24+26 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +23…+25

      Київ – +22…+24


      Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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