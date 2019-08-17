Прогноз погоди на 18 серпня: в Україну повертається тепло
Погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде теплою та сонячною в усіх областях. Легенькі літні грози можливі лише надвечір у північно-східних регіонах.
Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 серпня температура повітря підвищиться і ставитиме +24+29 градусів.
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Неділя в Україні буде теплою, комфортною, із красивими хмарами, без злив. Суттєві дощі малоймовірні – антициклон. Хіба на північному сході буде більше хмар і можливий якийсь дощик-пігмей,
– розповіла синоптик.
Найтепліше буде у південних областях – до +26+28 градусів. Це гарна нагода позасмагати та покупатися у Чорному й Азовському морях.
Холодніше буде на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Там стовпчики темометрів опустяться до +21+23 градусів.
На Заході та в Центрі буде комфортно і тепло – +24+27 градусів.
У Києві в неділю очікується чудова погода: сухо, красиві купчасті хмари, а температура вдень підніметься до +24+26 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +23…+25
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +23…+25
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на неділю, 18 серпня, від Укргідрометцентру
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