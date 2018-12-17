Прогноз погоды на 18 декабря: мороз усилится, а западные регионы и в дальнейшем будет снежить

Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет по-настоящему зимней. Так, температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем – небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица,

– сообщают синоптики.

Холоднее всего будет в северных регионах: так, на Сумщине и Черниговщине температурные отметки будут колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов.

Теплее всего – на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до -1...+3 градусов.

Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров в секунду, в Приазовье - порывы до 15-20 метров в секунду.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 8 декабря существенные осадки – маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 18 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -4...-6

Винница – -4...-6

Одесса – -2...-4

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -1...-3

Донецк – -3...-5

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -6...-8



Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра