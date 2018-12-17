18:55
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Прогноз погоды на 18 декабря: мороз усилится, а западные регионы и в дальнейшем будет снежить

      179 Читати новину українською
      Погода 18 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптиков
      Прогноз погоды на 18 декабря / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет по-настоящему зимней. Так, температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".

      Об этом информируют в Укргидрометцентре.

      Читайте также: В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

      18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем – небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица,
      – сообщают синоптики.

      Холоднее всего будет в северных регионах: так, на Сумщине и Черниговщине температурные отметки будут колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов.

      Теплее всего – на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до -1...+3 градусов.

      Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров в секунду, в Приазовье - порывы до 15-20 метров в секунду.

      По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 8 декабря существенные осадки – маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 18 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -2...-4

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -4...-6

      Винница – -4...-6

      Одесса – -2...-4

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -4...-6

      Черкассы – -4...-6

      Чернигов – -5...-7

      Сумы – -5...-7

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -3...-5

      Луганск – -4...-6

      Харьков – -4...-6

      Киев – -6...-8

      погода прогноз погоди погода на 18 грудня погода в грудні
      Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      Падение самолета Су-27: назвали имя американского пилота
       18 октября , 07:28
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября , 21:59
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место
       9 ноября , 20:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук