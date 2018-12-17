Прогноз погоды на 18 декабря: мороз усилится, а западные регионы и в дальнейшем будет снежить
Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет по-настоящему зимней. Так, температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".
Об этом информируют в Укргидрометцентре.
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18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем – небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица,
– сообщают синоптики.
Холоднее всего будет в северных регионах: так, на Сумщине и Черниговщине температурные отметки будут колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов.
Теплее всего – на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до -1...+3 градусов.
Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров в секунду, в Приазовье - порывы до 15-20 метров в секунду.
По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 8 декабря существенные осадки – маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 18 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -4...-6
Винница – -4...-6
Одесса – -2...-4
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -5...-7
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк – -3...-5
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -6...-8
Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра