В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

В связи с 1-3 уровнем снеголавинной опасности на части украинских Карпат объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 17 и 18 декабря, из-за снегопадов в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,

– говорится в сообщении.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.

Также в высокогорье Ивано-Франковской, западной и центральной частях Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). В горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Как спастись во время схода снежной лавины?– нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и т.д.) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;



– в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;



– услышав шум лавины, нужно найти тайник, лучшее место за скалой или деревом, и лечь на землю;



– защитить голову руками, сгруппироваться прижав колени к животу и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;



– когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежный ком;



– нужно не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут и спасут в течение некоторого времени;



– если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.