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      В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

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      Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в высокогорье Закарпатья
      Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в высокогорье Закарпатья / Фото из открытых источников

      В связи с 1-3 уровнем снеголавинной опасности на части украинских Карпат объявлено штормовое предупреждение.

      Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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      Отмечается, что 17 и 18 декабря, из-за снегопадов в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

      Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,
      – говорится в сообщении.

      Значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.

      Также в высокогорье Ивано-Франковской, западной и центральной частях Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). В горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

      Как спастись во время схода снежной лавины?– нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и т.д.) это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

      в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

      услышав шум лавины, нужно найти тайник, лучшее место за скалой или деревом, и лечь на землю;

      защитить голову руками, сгруппироваться прижав колени к животу и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

      когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежный ком;

      нужно не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут и спасут в течение некоторого времени;

      если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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