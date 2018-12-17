У Карпатах оголошено штормове попередження

У зв'язку з 1-3 рівнем сніголавинної небезпеки у частині українських Карпат оголошено штормове попередження.

Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що 17 та 18 грудня, через снігопади у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,

– йдеться у повідомленні.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.

Також у високогiр’ї Iвано-Франкiвської, західної та центральної частин Закарпатської областей очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень). У горах Львівської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Як врятуватись під час сходження снігової лавини?- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;



- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;



- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку, найкраще місце за скелею або деревом, і лягти на землю;



- захистити голову руками, згрупуватися притиснувши коліна до живота та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;



- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;



- потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують впродовж деякого часу;



- якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.