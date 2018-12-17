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      У Карпатах оголошено штормове попередження

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      Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у високогір'ї Закарпаття
      Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у високогір'ї Закарпаття / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку з 1-3 рівнем сніголавинної небезпеки у частині українських Карпат оголошено штормове попередження.

      Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що 17 та 18 грудня, через снігопади у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

      Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
      – йдеться у повідомленні.

      Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.

      Також у високогiр’ї Iвано-Франкiвської, західної та центральної частин Закарпатської областей очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень). У горах Львівської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини?- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;

      - у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;

      - почувши шум лавини, потрібно знайти схованку, найкраще місце за скелею або деревом, і лягти на землю;

      - захистити голову руками, згрупуватися притиснувши коліна до живота та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;

      - коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;

      - потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують впродовж деякого часу;

      - якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.

      Теги: Новини України Погода Новини Закарпаття Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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