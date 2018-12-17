У Карпатах оголошено штормове попередження
У зв'язку з 1-3 рівнем сніголавинної небезпеки у частині українських Карпат оголошено штормове попередження.
Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Хуртовини та ожеледиця: рятувальники попередили про потужну негоду на Тернопільщині
Зазначається, що 17 та 18 грудня, через снігопади у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
– йдеться у повідомленні.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.
Також у високогiр’ї Iвано-Франкiвської, західної та центральної частин Закарпатської областей очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень). У горах Львівської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).
Як врятуватись під час сходження снігової лавини?- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;
- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;
- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку, найкраще місце за скелею або деревом, і лягти на землю;
- захистити голову руками, згрупуватися притиснувши коліна до живота та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;
- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;
- потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують впродовж деякого часу;
- якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.
Вибір редакції
-
"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографусьогодні , 15:00
-
Чи зможе митрополит Епіфаній вирішити болючі питання для Православної церкви?сьогодні , 14:30
-
Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІсьогодні , 13:45