Прогноз погоди на 18 грудня: мороз посилиться, а західні регіони й надалі замітатиме снігом
Погода в Україні у вівторок, 18 грудня, буде по-справжньому зимовою. Так, температурні позначки майже по всій країні, окрім Закарпаття та Криму, будуть із позначкою "мінус".
Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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18 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі помірний, вдень – невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, – ожеледиця,
– повідомляють синоптики.
Найхолодніше буде у північних регіонах: так, на Сумщині та Чернігівщині температурні позначки коливатимуться від -5 до -7 градусів, а на Київщині стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів.
Найтепліше, – на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до -1...+3 градусів.
Вітер буде переважно східним, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї – пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
За словами українського синоптика Наталки Діденко, у Києві 8 грудня істотні опади – малоймовірні. Температура повітря коливатиметься від -5 до -7 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 18 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – -2…-4
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -4…-6
Харків – -4…-6
Київ – -6…-8
Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру