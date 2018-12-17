Прогноз погоди на 18 грудня: мороз посилиться, а західні регіони й надалі замітатиме снігом

Погода в Україні у вівторок, 18 грудня, буде по-справжньому зимовою. Так, температурні позначки майже по всій країні, окрім Закарпаття та Криму, будуть із позначкою "мінус".

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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18 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі помірний, вдень – невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, – ожеледиця,

– повідомляють синоптики.

Найхолодніше буде у північних регіонах: так, на Сумщині та Чернігівщині температурні позначки коливатимуться від -5 до -7 градусів, а на Київщині стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів.

Найтепліше, – на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до -1...+3 градусів.

Вітер буде переважно східним, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї – пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

За словами українського синоптика Наталки Діденко, у Києві 8 грудня істотні опади – малоймовірні. Температура повітря коливатиметься від -5 до -7 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 18 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -4…-6

Харків – -4…-6

Київ – -6…-8



Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру