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      Прогноз погоди на 18 грудня: мороз посилиться, а західні регіони й надалі замітатиме снігом

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      Погода 18 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 18 грудня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 18 грудня, буде по-справжньому зимовою. Так, температурні позначки майже по всій країні, окрім Закарпаття та Криму, будуть із позначкою "мінус".

      Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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      18 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі помірний, вдень – невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, – ожеледиця,
      – повідомляють синоптики.

      Найхолодніше буде у північних регіонах: так, на Сумщині та Чернігівщині температурні позначки коливатимуться від -5 до -7 градусів, а на Київщині стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів.

      Найтепліше, – на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до -1...+3 градусів.

      Вітер буде переважно східним, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї – пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

      За словами українського синоптика Наталки Діденко, у Києві 8 грудня істотні опади – малоймовірні. Температура повітря коливатиметься від -5 до -7 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 18 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -2…-4

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -4…-6

      Вінниця – -4…-6

      Одеса – -2…-4

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -4…-6

      Черкаси – -4…-6

      Чернігів – -5…-7

      Суми – -5…-7

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -4…-6

      Харків – -4…-6

      Київ – -6…-8

      погода прогноз погоди погода на 18 грудня погода в грудні
      Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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