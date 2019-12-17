Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине продержится аномальное тепло

Погода в Украине в среду, 18 декабря, будет в дальнейшем не по-зимнему теплой и солнечной. Так, средняя температура воздуха в течение дня составит +7+13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10+15 градусов.

"При таком тепле какие там дожди? Только или солнце, или теплые облачка. То есть осадков не предвидится", – сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Она добавила, что юго-западный ветер будет либо небольшим, либо максимум умеренным.

Погода в Киеве будет солнечной, без осадков, с температурой воздуха +12+14 градусов

Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Дожди появятся ближе к субботе, 21 декабря. А пока – сухо и тепло.

Прогноз погоды на среду, 18 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +10...+12

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +12...+14

Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра