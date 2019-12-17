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      Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине продержится аномальное тепло

      17 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 18 декабря / kidpassage.com

      Погода в Украине в среду, 18 декабря, будет в дальнейшем не по-зимнему теплой и солнечной. Так, средняя температура воздуха в течение дня составит +7+13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10+15 градусов.

      "При таком тепле какие там дожди? Только или солнце, или теплые облачка. То есть осадков не предвидится", – сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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      Она добавила, что юго-западный ветер будет либо небольшим, либо максимум умеренным.

      Погода в Киеве будет солнечной, без осадков, с температурой воздуха +12+14 градусов

      Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Дожди появятся ближе к субботе, 21 декабря. А пока – сухо и тепло.

      Прогноз погоды на среду, 18 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +11...+13

      Винница – +11...+13

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 6... + 8

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +12...+14

      прогноз погоди в Україні середа 18 грудня погода прогноз Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Глобальное потепление Погода
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