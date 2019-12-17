Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине продержится аномальное тепло
Погода в Украине в среду, 18 декабря, будет в дальнейшем не по-зимнему теплой и солнечной. Так, средняя температура воздуха в течение дня составит +7+13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10+15 градусов.
"При таком тепле какие там дожди? Только или солнце, или теплые облачка. То есть осадков не предвидится", – сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Она добавила, что юго-западный ветер будет либо небольшим, либо максимум умеренным.
Погода в Киеве будет солнечной, без осадков, с температурой воздуха +12+14 градусов
Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Дожди появятся ближе к субботе, 21 декабря. А пока – сухо и тепло.
Прогноз погоды на среду, 18 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +10...+12
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +12...+14