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      Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні протримається аномальне тепло

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      Прогноз погоди на 18 грудня / kidpassage.com

      Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде надалі не по-зимовому теплою та сонячною. Так, середня температура повітря протягом дня сягатиме +7+13 градусів, а на Заході та Півдні очікується +10+15 градусів.

      "При такому теплі які там дощі? Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто опадів не передбачається", – повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Вона додала, що південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

      Погода у Києві буде сонячною, без опадів, з температурою повітря +12+14 градусів

      Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня. Дощі з`являться ближче до суботи, 21 грудня. А поки що – сухо й тепло.

      Прогноз погоди на середу, 18 грудня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +6…+8

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +12…+14

      прогноз погоди в Україні середа 18 грудня погода прогноз
      Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Глобальне потепління
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