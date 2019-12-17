Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні протримається аномальне тепло

Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде надалі не по-зимовому теплою та сонячною. Так, середня температура повітря протягом дня сягатиме +7+13 градусів, а на Заході та Півдні очікується +10+15 градусів.

"При такому теплі які там дощі? Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто опадів не передбачається", – повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Вона додала, що південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

Погода у Києві буде сонячною, без опадів, з температурою повітря +12+14 градусів

Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня. Дощі з`являться ближче до суботи, 21 грудня. А поки що – сухо й тепло.

Прогноз погоди на середу, 18 грудня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +11…+13

Суми – +6…+8

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру