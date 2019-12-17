Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні протримається аномальне тепло
Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде надалі не по-зимовому теплою та сонячною. Так, середня температура повітря протягом дня сягатиме +7+13 градусів, а на Заході та Півдні очікується +10+15 градусів.
"При такому теплі які там дощі? Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто опадів не передбачається", – повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Вона додала, що південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.
Погода у Києві буде сонячною, без опадів, з температурою повітря +12+14 градусів
Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня. Дощі з`являться ближче до суботи, 21 грудня. А поки що – сухо й тепло.
Прогноз погоди на середу, 18 грудня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +11…+13
Суми – +6…+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +12…+14