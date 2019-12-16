США засипає снігом: рух на дорогах паралізований, є загиблі – фото, відео
Зимовий шторм вдарив по США ще 15 грудня, втім, хурделиця продовжилась і наступного дня. Сильний сніг спровокував десятки аварій на дорогах країни – здебільшого, у таких штатах, як Канзас, Міссурі та Небраска.
В результаті аварій, викликаних негодою, загинули 11 людей, ще декілька отримали тяжкі травми. Про це інформує The Weather Channel.
Вражає: Потужний ураган збиває туриста з ніг в Ісландії – шокуюче відео
Через сильну ожеледицю та сніг безліч автомагістралей закрили. Американців закликали не сідати за кермо без крайньої потреби.
Через сніговий шторм США скували затори/ фото The Weather Channel
Тим часом у горах Юти вже є перша жертва лавини. 45-річний сноубордист попри попередження рятувальників із прокладених маршрутів звернув підкоряти нову вершину. Чоловік сам мимоволі спровокував сходження лавини.
Сніг у Міссурі: відео
Метеорологи застерігають американців, що негода посилюватиметься, тому просять дотримуватися усіх необхідних правил безпеки.
Ситуація на дорозі в Канзасі: відео
Негода в американському Міссурі: відео
Вибір редакції
-
Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначеннясьогодні , 22:30
-
Свято наближається: 8 веселих сімейних традицій, які варто зробити до Нового рокусьогодні , 22:21
-
Скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, – Малюська анонсував створення нового судусьогодні , 21:20