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      США засипає снігом: рух на дорогах паралізований, є загиблі – фото, відео

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      Хурделиця наробила лиха у США / The Weather Channel

      Зимовий шторм вдарив по США ще 15 грудня, втім, хурделиця продовжилась і наступного дня. Сильний сніг спровокував десятки аварій на дорогах країни – здебільшого, у таких штатах, як Канзас, Міссурі та Небраска.

      В результаті аварій, викликаних негодою, загинули 11 людей, ще декілька отримали тяжкі травми. Про це інформує The Weather Channel.

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      Через сильну ожеледицю та сніг безліч автомагістралей закрили. Американців закликали не сідати за кермо без крайньої потреби.


      Через сніговий шторм США скували затори/ фото The Weather Channel

      Тим часом у горах Юти вже є перша жертва лавини. 45-річний сноубордист попри попередження рятувальників із прокладених маршрутів звернув підкоряти нову вершину. Чоловік сам мимоволі спровокував сходження лавини.

      Сніг у Міссурі: відео

      Метеорологи застерігають американців, що негода посилюватиметься, тому просять дотримуватися усіх необхідних правил безпеки.

      Ситуація на дорозі в Канзасі: відео

      Негода в американському Міссурі: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Погода Стихійні лиха Жертви Аварії та ДТП
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