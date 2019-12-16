США засыпает снегом: движение на дорогах парализовано, есть погибшие – фото, видео
Зимний шторм ударил по США еще 15 декабря, впрочем, метель продолжилась и на следующий день. Сильный снег спровоцировал десятки аварий на дорогах страны – в основном, в таких штатах, как Канзас, Миссури и Небраска.
В результате аварий, вызванных непогодой, погибли 11 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Об этом информирует The Weather Channel.
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Из-за сильного гололеда и снега множество автомагистралей закрыли. Американцев призвали не садиться за руль без крайней необходимости.
Из-за снежного шторма США сковали пробки/ фото The Weather Channel
Тем временем в горах Юты уже есть первая жертва лавины. 45-летний сноубордист несмотря на предупреждения спасателей с проложенных маршрутов свернул покорять новую вершину. Мужчина сам невольно спровоцировал сход лавины.
Снег в Миссури: видео
Метеорологи предостерегают американцев, что непогода будет усиливаться, поэтому просят соблюдать все необходимые правила безопасности.
Ситуация на дороге в Канзасе: видео
Непогода в американском Миссури: видео