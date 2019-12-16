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      США засыпает снегом: движение на дорогах парализовано, есть погибшие – фото, видео

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      Метель наделала беды в США / The Weather Channel

      Зимний шторм ударил по США еще 15 декабря, впрочем, метель продолжилась и на следующий день. Сильный снег спровоцировал десятки аварий на дорогах страны – в основном, в таких штатах, как Канзас, Миссури и Небраска.

      В результате аварий, вызванных непогодой, погибли 11 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Об этом информирует The Weather Channel.

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      Из-за сильного гололеда и снега множество автомагистралей закрыли. Американцев призвали не садиться за руль без крайней необходимости.


      Из-за снежного шторма США сковали пробки/ фото The Weather Channel

      Тем временем в горах Юты уже есть первая жертва лавины. 45-летний сноубордист несмотря на предупреждения спасателей с проложенных маршрутов свернул покорять новую вершину. Мужчина сам невольно спровоцировал сход лавины.

      Снег в Миссури: видео

      Метеорологи предостерегают американцев, что непогода будет усиливаться, поэтому просят соблюдать все необходимые правила безопасности.

      Ситуация на дороге в Канзасе: видео

      Непогода в американском Миссури: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Аварии и ДТП Жертвы Стихийный бедствия Погода
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