США засыпает снегом: движение на дорогах парализовано, есть погибшие – фото, видео

Зимний шторм ударил по США еще 15 декабря, впрочем, метель продолжилась и на следующий день. Сильный снег спровоцировал десятки аварий на дорогах страны – в основном, в таких штатах, как Канзас, Миссури и Небраска.

В результате аварий, вызванных непогодой, погибли 11 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Об этом информирует The Weather Channel.

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Из-за сильного гололеда и снега множество автомагистралей закрыли. Американцев призвали не садиться за руль без крайней необходимости.



Из-за снежного шторма США сковали пробки/ фото The Weather Channel

Тем временем в горах Юты уже есть первая жертва лавины. 45-летний сноубордист несмотря на предупреждения спасателей с проложенных маршрутов свернул покорять новую вершину. Мужчина сам невольно спровоцировал сход лавины.

Снег в Миссури: видео

Метеорологи предостерегают американцев, что непогода будет усиливаться, поэтому просят соблюдать все необходимые правила безопасности.

Ситуация на дороге в Канзасе: видео

SNOW SPINOUT: ABC affiliate KMBC captured the moment a pickup truck lost control on a snowy highway in Kansas City, Missouri, narrowly missing another vehicle, as a major storm heads east, with dozens of states under weather alerts. More tonight. https://t.co/eYaBbxHBa0 pic.twitter.com/2OAkKbMzlP — World News Tonight (@ABCWorldNews) 16 грудня 2019 р.

Непогода в американском Миссури: видео