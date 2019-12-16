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      Мощный ураган сбивает туриста с ног в Исландии: шокирующее видео

      194 Читати новину українською
      / Скриншот из видео

      В сети распространяется шокирующее видео, на котором мужчину в исландском Рейкьявике сдувает с дороги штормовой ветер.

      Скорость урагана местами достигала 119 километров в час, сообщает Fox 5.

      Обратите внимание! В Исландии "похоронили" первый ледник, который исчез в результате климатических изменений

      На видео видно мужчину, который стоит посреди улицы на скользкой дороге. Он отчаянно пытается удержаться на ногах, идя против ветра.

      Метели со штормовыми ветрами в Исландии продолжаются с 10 декабря. Из-за бури свыше 20 тысяч местных жителей остались без электричества, а в международном аэропорту "Кеплавик" отменили десятки рейсов.

      В нескольких городках одноэтажные дома замело снегом до уровня крыши. В стране объявлен красный уровень погодной опасности.

      Накануне сильный ураган с дождями накрыл Юго-Западную Францию. Из-за этого в стране начались масштабные наводнения. Стихия унесла жизнь одного человека, еще несколько – пострадали.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Стихийный бедствия Исландия
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      Новости за 16 декабря
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