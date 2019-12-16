Мощный ураган сбивает туриста с ног в Исландии: шокирующее видео

В сети распространяется шокирующее видео, на котором мужчину в исландском Рейкьявике сдувает с дороги штормовой ветер.

Скорость урагана местами достигала 119 километров в час, сообщает Fox 5.

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На видео видно мужчину, который стоит посреди улицы на скользкой дороге. Он отчаянно пытается удержаться на ногах, идя против ветра.

Метели со штормовыми ветрами в Исландии продолжаются с 10 декабря. Из-за бури свыше 20 тысяч местных жителей остались без электричества, а в международном аэропорту "Кеплавик" отменили десятки рейсов.

В нескольких городках одноэтажные дома замело снегом до уровня крыши. В стране объявлен красный уровень погодной опасности.

Накануне сильный ураган с дождями накрыл Юго-Западную Францию. Из-за этого в стране начались масштабные наводнения. Стихия унесла жизнь одного человека, еще несколько – пострадали.