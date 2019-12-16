Потужний ураган в Ісландії збиває туриста з ніг: шокуюче відео

Мережею шириться шокуюче відео, на якому чоловіка в ісландському Рейк'явіку здуває з дороги штормовий вітер.

Відомо, що швидкість урагану сягала 119 кілометрів на годину, повідомляє Fox 5.

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На відео видно чоловіка, який стоїть посеред вулиці на слизькій дорозі. Він відчайдушно намагається втриматися на ногах, йдучи проти вітру.



Заметіль із штормовими вітрами в Ісландії триває з 10 грудня. У кількох містечках одноповерхові будинки замело снігом до рівня даху. В країні оголошено червоний рівень погодної небезпеки.

Через бурю понад 20 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики, а у міжнародному аеропорту "Кеплавік" скасували десятки рейсів.

Напередодні сильний буревій з дощами накрив південно-західну Францію. Через це в країні почалися масштабні повені. Стихія забрала життя однієї людини, ще кілька – постраждали.