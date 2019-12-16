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      Потужний ураган в Ісландії збиває туриста з ніг: шокуюче відео

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      Негода в Ісландії / Скріншот з відео

      Мережею шириться шокуюче відео, на якому чоловіка в ісландському Рейк'явіку здуває з дороги штормовий вітер.

      Відомо, що швидкість урагану сягала 119 кілометрів на годину, повідомляє Fox 5.

      Зверніть увагу! В Ісландії "поховали" перший льодовик, який зник внаслідок кліматичних змін

      На відео видно чоловіка, який стоїть посеред вулиці на слизькій дорозі. Він відчайдушно намагається втриматися на ногах, йдучи проти вітру. 


      Заметіль із штормовими вітрами в Ісландії триває з 10 грудня. У кількох містечках одноповерхові будинки замело снігом до рівня даху. В країні оголошено червоний рівень погодної небезпеки.

      Через бурю понад 20 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики, а у міжнародному аеропорту "Кеплавік" скасували десятки рейсів.

      Напередодні сильний буревій з дощами накрив південно-західну Францію. Через це в країні почалися масштабні повені. Стихія забрала життя однієї людини, ще кілька – постраждали.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Ісландія Стихійні лиха
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