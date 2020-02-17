Прогноз погоды на 18 февраля: будет по-весеннему тепло

Погода в Украине во вторник, 18 февраля, будет совсем не по-февральскому теплой. Весна напоминает, что вот-вот наступит – воздух прогреется до серьезных плюсов.

Дожди наиболее вероятны в западной части, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Также небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5+13 градусов. Ветер будет с запада и юго-запада, спокойнее, чем сегодня, умеренный,

– пишет Диденко.

В Киеве во вторник, 18 февраля, столбики термометра покажут +8+10 градусов, значительных осадков не обещают. Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным.

Прогноз погоды на вторник, 18 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7... +9

Ровно – +7... +9

Житомир – +7... +9

Винница – +7... +9

Одесса – +8...+10

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7... +9

Чернигов – +6... +8

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 18 февраля от Укргидрометцентра