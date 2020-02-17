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      Прогноз погоды на 18 февраля: будет по-весеннему тепло

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      Прогноз погоды на 18 февраля / Unsplash

      Погода в Украине во вторник, 18 февраля, будет совсем не по-февральскому теплой. Весна напоминает, что вот-вот наступит – воздух прогреется до серьезных плюсов.

      Дожди наиболее вероятны в западной части, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Также небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

      18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5+13 градусов. Ветер будет с запада и юго-запада, спокойнее, чем сегодня, умеренный,
      – пишет Диденко.

      В Киеве во вторник, 18 февраля, столбики термометра покажут +8+10 градусов, значительных осадков не обещают. Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным.

      Прогноз погоды на вторник, 18 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +7... +9

      Ровно – +7... +9

      Житомир – +7... +9

      Винница – +7... +9

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7... +9

      Чернигов – +6... +8

      Сумы – + 6... + 8

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +7...+9

      Поргноз погоди на 18 лютого
      Прогноз погоды на 18 февраля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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