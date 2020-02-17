Прогноз погоды на 18 февраля: будет по-весеннему тепло
Погода в Украине во вторник, 18 февраля, будет совсем не по-февральскому теплой. Весна напоминает, что вот-вот наступит – воздух прогреется до серьезных плюсов.
Дожди наиболее вероятны в западной части, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Также небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.
18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5+13 градусов. Ветер будет с запада и юго-запада, спокойнее, чем сегодня, умеренный,
– пишет Диденко.
В Киеве во вторник, 18 февраля, столбики термометра покажут +8+10 градусов, значительных осадков не обещают. Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным.
Прогноз погоды на вторник, 18 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7... +9
Ровно – +7... +9
Житомир – +7... +9
Винница – +7... +9
Одесса – +8...+10
Николаев – +9...+11
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7... +9
Чернигов – +6... +8
Сумы – + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 18 февраля от Укргидрометцентра