Прогноз погоди на 18 лютого: буде по-весняному тепло

Погода в Україні у вівторок, 18 лютого, буде зовсім не по-лютневому теплою. Весна нагадує, що от-от настане – повітря прогріється до серйозних плюсів.

Дощі найбільш ймовірні в західній частині, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Також невеликі опади можливі у Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях.

18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний,

– пише Діденко.

У Києві у вівторок, 18 лютого, стовпчики термометра показуватимуть +8+10 градусів, значних опадів не обіцяють. Невелике похолодання в Україну прийде в другій половині тижня, а опадів побільшає ближче до вихідних.

Прогноз погоди на вівторок, 18 лютого, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7… +9

Рівне – +7… +9

Житомир – +7… +9

Вінниця – +7… +9

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7… +9

Чернігів – +6… +8

Суми – +6…+8

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 18 лютого від Укргідрометцентру