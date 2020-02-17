Прогноз погоди на 18 лютого: буде по-весняному тепло
Погода в Україні у вівторок, 18 лютого, буде зовсім не по-лютневому теплою. Весна нагадує, що от-от настане – повітря прогріється до серйозних плюсів.
Дощі найбільш ймовірні в західній частині, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Також невеликі опади можливі у Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях.
18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний,
– пише Діденко.
У Києві у вівторок, 18 лютого, стовпчики термометра показуватимуть +8+10 градусів, значних опадів не обіцяють. Невелике похолодання в Україну прийде в другій половині тижня, а опадів побільшає ближче до вихідних.
Прогноз погоди на вівторок, 18 лютого, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7… +9
Рівне – +7… +9
Житомир – +7… +9
Вінниця – +7… +9
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7… +9
Чернігів – +6… +8
Суми – +6…+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на 18 лютого від Укргідрометцентру