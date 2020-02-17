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      Прогноз погоди на 18 лютого: буде по-весняному тепло

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      Прогноз погоди на 18 лютого / Unsplash

      Погода в Україні у вівторок, 18 лютого, буде зовсім не по-лютневому теплою. Весна нагадує, що от-от настане – повітря прогріється до серйозних плюсів.

      Дощі найбільш ймовірні в західній частині, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Також невеликі опади можливі у Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях.

      18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний,
      – пише Діденко.

      У Києві у вівторок, 18 лютого, стовпчики термометра показуватимуть +8+10 градусів, значних опадів не обіцяють. Невелике похолодання в Україну прийде в другій половині тижня, а опадів побільшає ближче до вихідних.

      Прогноз погоди на вівторок, 18 лютого, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7… +9

      Рівне – +7… +9

      Житомир – +7… +9

      Вінниця – +7… +9

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7… +9

      Чернігів – +6… +8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +7…+9

      Поргноз погоди на 18 лютого
      Прогноз погоди на 18 лютого від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики
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