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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 18 июля: дожди и грозы по всей территории Украины, кое-где даже град

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Прогноз погоды на 18 июля
Прогноз погоды на 18 июля / Gianandrea Villa

В среду, 18 июля, в Украине продолжатся осадки. Синоптики прогнозируют шквальные дожди местами с ливнями и грозами, а в некоторых областях Украины вероятен даже град. Лишь на юге будет сухо, там возможность осадков маловероятна.

О том, что над Украиной завис циклон "Халина" информирует Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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18 июля в большинстве областей пройдут дожди, местами дожди будут переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом. Южная часть будет сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны,
– пишет Наталья Диденко.

В столице завтра ожидается +23...+25 градусов. Ожидается шквалистое усиление ветра, периодические дожди и грозы, а иногда даже град.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 18 июля будет такой: на Западе +21...+25 градусов, на Востоке +22...+29, на севере +22...+26, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +23...+26 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на среду, 18 июля, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26

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Прогноз погоды на среду, 18 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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