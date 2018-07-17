Прогноз погоди на 18 липня: дощі та грози по всій території України, подекуди навіть град
У середу, 18 липня, в Україні продовжаться опади. Синоптики прогнозують шквальні дощі подекуди зі зливами та грозами, а в деяких областях України ймовірно навіть град. Лише на півдні буде сухо, там можливість опадів малоймовірна.
Про те, що над Україною завис циклон "Халіна" інформує Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями дощі переходитимуть у зливи, супроводжуватимуться грозами, шквалами і подекуди навіть градом. Південна частина опиратиметься його впливу, тому на Півдні суттєві дощі малоймовірні,
– пише Наталка Діденко.
У столиці завтра очікується +23...+25 градусів. Очікується шквалисте посилення вітру, періодичні дощі та грози, а подекуди навіть град.
За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 18 липня буде такою: на Заході +21...+25 градусів, на Сході +22...+29, на Півночі +22...+26, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +23...+26 градусів.
Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на середу, 18 липня, у містах України:
Ужгород – +21...+23
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +22...+24
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на середу, 18 липня, від Укргідрометцентру