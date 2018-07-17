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Прогноз погоди на 18 липня: дощі та грози по всій території України, подекуди навіть град

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Прогноз погоди на 18 липня
Прогноз погоди на 18 липня / Gianandrea Villa

У середу, 18 липня, в Україні продовжаться опади. Синоптики прогнозують шквальні дощі подекуди зі зливами та грозами, а в деяких областях України ймовірно навіть град. Лише на півдні буде сухо, там можливість опадів малоймовірна.

Про те, що над Україною завис циклон "Халіна" інформує Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями дощі переходитимуть у зливи, супроводжуватимуться грозами, шквалами і подекуди навіть градом. Південна частина опиратиметься його впливу, тому на Півдні суттєві дощі малоймовірні,
– пише Наталка Діденко.

У столиці завтра очікується +23...+25 градусів. Очікується шквалисте посилення вітру, періодичні дощі та грози, а подекуди навіть град.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 18 липня буде такою: на Заході +21...+25 градусів, на Сході +22...+29, на Півночі +22...+26, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +23...+26 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на середу, 18 липня, у містах України:

Ужгород – +21...+23

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26

погода 18 липня, погода в україні, погода в києві
Прогноз погоди на середу, 18 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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