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      Прогноз погоды на 18 января: последний теплый день перед иорданскими морозами

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      Погода 18 января 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 18 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 18 января, будет теплой – столбик термометра будет подниматься до + 1 + 5 градусов. Однако уже на Крещение украинцам следует готовиться к похолоданию.

      Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, на Юге + 4 + 7 градусов. Только в Сумской и Харьковской областях местами воздух охладится до 0 -2 мороза.

      Конечно, ночью и вечером будет прохладнее, -1-3 градуса, на Западе все равно ближайшей ночью 0 + 2 градуса. Все же зима,
      – отмечает Диденко.

      Жителям Запада следует быть готовыми к осадкам – там возможен мокрый снег или даже дождь. В восточных и северных областях обещают незначительные осадки, а вот в центральных и южных – сухо.

      Киеву в пятницу, 18 января, осадков также не сулят – мокрый снег возможен разве что вечером. Ближайшей ночью киевлянам следует ожидать 0-2 градуса мороза. Однако днем ​​будет теплая погода, потому что воздух прогреется до + 1 + 4 градусов.

      При этом синоптик предупреждает, что январское тепло продлится еще совсем немного. Уже на Крещение, 19 января, в Украину вернутся морозы.

      Прогноз погоды на пятницу, 18 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2 ... + 4

      Львов – +2 ... + 4

      Ивано-Франковск – +3 ... + 5

      Тернополь – +2 ... + 4

      Черновцы – +2 ... + 4

      Хмельницкий – +2 ... + 4

      Луцк – +2 ... + 4

      Ровно – +2 ... + 4

      Житомир – +2 ... + 4

      Винница – +2 ... + 4

      Одесса – +5 ... + 7

      Николаев – +4 ... + 6

      Херсон – +5 ... + 7

      Симферополь – + 6 .. + 8

      Кропивницкий – +1 ... + 3

      Черкассы – +2 ... + 4

      Чернигов – +1 ... + 3

      Суммы – 0 ... + 2

      Полтава – +1 ... + 3

      Днепр – +2 ...– 4

      Запорожье – +4 ... + 6

      Донецк – +2 ... + 4

      Луганск – +2 ... + 4

      Харьков – +2 ... + 4

      Киев – +1 ... + 3

      Погода 18 січняПрогноз погоды на пятницу, 18 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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