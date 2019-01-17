Прогноз погоды на 18 января: последний теплый день перед иорданскими морозами
Погода в Украине в пятницу, 18 января, будет теплой – столбик термометра будет подниматься до + 1 + 5 градусов. Однако уже на Крещение украинцам следует готовиться к похолоданию.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, на Юге + 4 + 7 градусов. Только в Сумской и Харьковской областях местами воздух охладится до 0 -2 мороза.
Конечно, ночью и вечером будет прохладнее, -1-3 градуса, на Западе все равно ближайшей ночью 0 + 2 градуса. Все же зима,
– отмечает Диденко.
Жителям Запада следует быть готовыми к осадкам – там возможен мокрый снег или даже дождь. В восточных и северных областях обещают незначительные осадки, а вот в центральных и южных – сухо.
Киеву в пятницу, 18 января, осадков также не сулят – мокрый снег возможен разве что вечером. Ближайшей ночью киевлянам следует ожидать 0-2 градуса мороза. Однако днем будет теплая погода, потому что воздух прогреется до + 1 + 4 градусов.
При этом синоптик предупреждает, что январское тепло продлится еще совсем немного. Уже на Крещение, 19 января, в Украину вернутся морозы.
Прогноз погоды на пятницу, 18 января, в городах Украины:
Ужгород – +2 ... + 4
Львов – +2 ... + 4
Ивано-Франковск – +3 ... + 5
Тернополь – +2 ... + 4
Черновцы – +2 ... + 4
Хмельницкий – +2 ... + 4
Луцк – +2 ... + 4
Ровно – +2 ... + 4
Житомир – +2 ... + 4
Винница – +2 ... + 4
Одесса – +5 ... + 7
Николаев – +4 ... + 6
Херсон – +5 ... + 7
Симферополь – + 6 .. + 8
Кропивницкий – +1 ... + 3
Черкассы – +2 ... + 4
Чернигов – +1 ... + 3
Суммы – 0 ... + 2
Полтава – +1 ... + 3
Днепр – +2 ...– 4
Запорожье – +4 ... + 6
Донецк – +2 ... + 4
Луганск – +2 ... + 4
Харьков – +2 ... + 4
Киев – +1 ... + 3
Прогноз погоды на пятницу, 18 января, от Укргидрометцентра